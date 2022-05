MotoGP, Bastianini avvisa Bagnaia: “Ci scontreremo parecchio”

Mercoledì pomeriggio Enea Bastianini e Pecco Bagnaia viaggeranno insieme da Borgo Panigale al Mugello in moto, con loro ci sarà anche Jack Miller. Una parata in compagnia di tanti ducatisti alla vigilia della conferenza stampa MotoGP del giovedì e prima di scendere in pista per le prove libere del venerdì. I due piloti italiani, protagonisti di una bella sfida al GP di Le Mans, si ritrovano “on the road” a distanza di una decina di giorni dalla gara in terra francese. Anche se tra i due c’è stato modo di parlare anche dopo il Gran Premio, quando si sono ritrovati in aeroporto prima di ritornare in Italia.

La sfida tra Bagnaia e Bastianini

Per Bagnaia sarà il primo viaggio in moto verso l’autodromo toscano: “Sempre bellissimo, poi faccio una cosa nuova: vado al Mugello in moto, non l’avevo mai fatto. L’atmosfera è incredibile e sono felice. Spero di poter fare bene, penso che le possibilità di fare bene ci sono tutte, quindi c’è un’extra motivazione in più“. La priorità è dimenticare l’errore di Le Mans e avvicinarsi alla vetta della classifica MotoGP prima che il divario sia troppo ampio, con il rischio di vedere svanire i sogni di titolo mondiale. La caduta nell’ultimo round pesa come un macigno sul suo bottino punti (Quartararo a +46), il sorpasso di Enea Bastianini sembrava lo avesse stizzito… “In aeroporto ci siamo visti e mi ha detto ‘Dove ca… hai frenato’, in gara ogni tanto si fanno anche degli errori“.

Stesso box nella prossima stagione MotoGP

Il pilota del team Gresini Racing ricorda di aver commesso lo stesso errore al primo giro del GP di Francia. “Ci siamo parlati, io ho fatto lo stesso errore al primo giro, ero partito bene poi sono andato subito lungo. Appena frenavi un metro più tardi rischiavi di cadere“. Nella prossima stagione MotoGP Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini potrebbero ritrovarsi a condividere lo stesso box. Si conoscono dal 2006, quando correvano con le minimoto all’età di 8-9 anni. “Non è ancora detto, però credo che con Pecco si lavori bene, è un pilota che va molto forte – afferma il ‘Bestia’ -. Ci scontreremo parecchio, ma ci potremo anche aiutare“. Sulla stessa lunghezza d’onda il parere del pilota piemontese: “Insieme potremo migliorare, poi in gara ognuno farà quello che deve fare. Però sarebbe sicuramente una vittoria per l’Italia, per le minimoto… eravamo insieme quando eravamo piccoli“.