MotoGP, Barcellona: Positivo un membro HRC nel team LCR Honda

Spunta un nuovo caso di positività al Covid nel paddock MotoGP. Si tratta di un membro HRC in LCR Honda, subito isolato assieme ad altre tre persone.

Non arrivano buone notizie dal paddock MotoGP a Barcellona. Per la precisione, nella giornata odierna è stato riscontrato un caso positivo all’interno di una squadra della classe regina. Si tratta di LCR Honda, nello specifico di un membro HRC impegnato nella squadra satellite della casa dell’ala dorata, gestita da Lucio Cecchinello. Scattato subito il protocollo: questa persona è stata immediatamente isolata, così come i tre che hanno lavorato più a stretto contatto con lui (tutti al momento risultati negativi).

Si tratta del secondo caso nella stessa struttura in MotoGP. Il primo era avvenuto dopo Misano-2, una delle cinque persone messe subito in isolamento a Cattolica (ne abbiamo parlato qui). HRC ha già provveduto a rimpiazzare tutti i membri in isolamento, per mantenere inalterato lo stesso supporto dalla casa madre. Per precauzione però sono stati svolti controlli a tappeto per tutto il team LCR Honda: non sono stati riscontrati per il momento altri casi positivi, ma c’è massima attenzione anche per le prossime gare.