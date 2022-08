MotoGP, Bagnaia “ringrazia” Quartararo: “Siamo stati fortunati”

Con la doppia vittoria di Assen e Silverstone Pecco Bagnaia ha ridotto il gap da 91 a 49 punti. La sfida a Fabio Quartararo è appena cominciata e saranno otto Gran Premi sul filo di rasoio per la corsa al titolo MotoGP, dove potrebbe anche inserirsi l’Aprilia di Aleix Espargarò. Dopo la gara del Sachsenring sembrava spacciato il pilota della Ducati, ma non ha mai gettato la spugna, perché sentiva di avere tra le mani un’arma vincente. E quel pizzico di fortuna che non guasta mai ha fatto la differenza.

Un pizzico di buona sorte per Bagnaia

Prima la doppia caduta in Olanda, poi il Long Lap Penalty e l’errata strategia gomme hanno rallentato l’ascesa di Quartararo. Quando la Yamaha M1 si ritrova costretta ad inseguire perde quel tocco magico e Pecco Bagnaia è stato bravo ad approfittarne. “Siamo stati fortunati che abbia ottenuto la penalità sul giro lungo. Abbiamo fatto un buon lavoro perché abbiamo approfittato di questa situazione. Con questo Long Lap Fabio ha perso tempo, anche perché partiva con la gomma media posteriore“. Con la hard la musica sarebbe stata diversa, ma sono anche i dettagli a fare spostare l’ago della bilancia dall’una o dall’altra parte.

Non è stato facile il weekend di Silverstone per il pilota piemontese, ha dovuto spingere al limite senza commettere nessun errore. Nel finale ha dovuto difendersi da Maverick Vinales in vorticosa scalata e ha rischiato di essere superato. “Credo che se avessimo lottato in partenza lui sarebbe stato più competitivo, forse è partito male e ha perso tempo“. Bravo anche Pecco Bagnaia a chiudere gli spazi, a rimettere le gomme davanti quando Vinales sembrava avere la meglio, a spremere la GP22 come nessun altro collega di marca sa fare in maniera così costante e vincente. Quattro vittorie non sono certo casuali, ma il titolo MotoGP si vince anche sbagliando meno.

Sbagliando s’impara… ma non si vince il Mondiale

Una prova di forza e carattere dopo le quattro cadute che potrebbe costare molto care quando sarà il momento di fare i calcoli finali. “Sto solo cercando di migliorarmi perché quest’anno sono caduto molte volte, forse perché non ero nello stato d’animo giusto. Così ho cercato di progredire durante la pausa estiva con il mio allenatore a casa per cercare di capire i miei errori. Non voglio dire che sto completamente bene: sono progredito in questo campo e penso di provare ad accettare queste situazioni“.

Sarà da insegnamento anche l’incidente rimediato a Ibiza durante le vacanze, dopo essere risultato positivo all’alcol test. La vittoria di Silverstone spazza via l’episodio con una risata: “Certo, stasera prenderò un taxi (sorride), ma penso che tutti possano sbagliare. Ho fatto un errore e ho detto che ho fatto un errore. Chiunque può sbagliare e me ne scuso – ha concluso Pecco Bagnaia dopo la vittoria nel GP Silverstone -. Penso che questa vittoria non cambi quello che è successo durante la pausa estiva“.