LIVE MotoGP Silverstone 2022: diretta Gara in tempo reale

Pecco Bagnaia soffre nel finale ma porta a casa la quarta vittoria stagionale, dopo una bella sfida con l’Aprilia di Maverick Vinales fino agli ultimi metri. Sul podio Vinales e Miller, 4° Enea Bastianini che all’ultimo giro beffa Jorge Martin. Oliveira, Rins, Quartararo, Espargarò e Bezzecchi chiudono la top-10.

-2 giri: Grande sfida tra Vinales e Bagnaia per la vittoria…

–4 giri: Bastianini sorpassa Quartararo e ora lancia la sfida a Martin: un bel derby interno alla Casa Ducati che dovrà scegliere chi tra i due verrà promosso nel team factory.

-6 giri: Caduta di Joan Mir, Bastianini autore di una grande rimonta si mette negli scarichi di Quartararo.

-7 giri: Miller si piazza davanti a Rins e potrebbe essere un ottimo tappo per un Bagnaia in fuga… 4° Vinales davanti a Martin, Quartararo e Bastianini.

-9 giri: Pecco Bagnaia supera in staccata Alex Rins e si porta in testa alla corsa, il leader Fabio Quartararo 6°. Si rompe un’aletta dalla Ducati di Bastianini in nona posizione.

-10 giri: Uno sguardo alle retrovie: 10° Bastianini seguito da Binder, Bezzecchi, Marini e Morbidelli. Intanto davanti ci sono solo tre decimi di distanza tra Bagnaia e Rins.

-12 giri: Alex Rins inizia a prendere il largo e scava un gap di circa 8 decimi sugli inseguitori Pecco Bagnaia e Jack Miller. 4° Jorge Martin davanti a Fabio Quartararo che viene tallonato dalla Aprilia di Maverick Vinales. Al pilota di Roses riesce il sorpasso…

-14 giri: Jorge Martin supera Fabio Quartararo e va a prendersi la quarta posizione. 7° Aleix Espargarò.

–15 giri: Alex Rins comanda la gara seguito dalle Ducati di Miller e Bagnaia e dalla Yamaha di Quartararo. Binder sorpassa Bastianini, 13° Franco Morbidelli.

-16 giri: Caduta di Johann Zarco che sognava la prima vittoria con la Ducati. Jack Miller al comando davanti a Rins, Bagnaia e Quartararo. 5° Vinales seguito da Martin, Espargarò, Mir, Oliveira e Bastianini.

-17 giri: Quartararo sconta la penalità e rientra in quinta posizione alle spalle di Zarco, Miller, Rins e Bagnaia. Il pilota della Suzuki sta sfoggiando un ottimo ritmo…

-18 giri: La top-10: Zarco, Quartararo, Miller, Bagnaia, Rins, Vinales, Aleix Espargarò, Martin, Mir e Oliveira.

-19 giri: Quartararo entro il 4° giro dovrà scontare il Long Lap Penalty. Prova ad attaccare Zarco, ma con la sanzione potrebbe essere superato da diversi piloti… Luca Marini 17°.

–20 giri: Zarco finalizza bene la partenza e resta al comando, alle sue spalle Fabio Quartararo davanti alle Ducati di Jack Miller e Pecco Bagnaia. 5° Alex Rins che precede le Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargarò. Enea Bastianini scivola 11°.

Il pre-gara di Silverstone

13:58 – Inizia il giro di riscaldamento a Silverstone. Tutto pronto per questo 12° Gran Premio del Motomondiale 2022. Temperatura dell’aria a 22°C, quella dell’asfalto arriva a 44°C.

13:53 – Inizio in salita per la Honda che vede i suoi piloti partire dalle retrovie. In questo momento Stefan Bradl è al lavoro sulle novità della RC213V in attesa del ritorno di Marc Marquez. “Stiamo già scambiando informazioni con Marc, lui è coinvolto nel progetto. Oggigiorno la comunicazione è così facile che non potrebbe essere diversamente – sottolinea il pilota tedesco -. È ovvio che starà meglio quando tornerà in sella”.

13:48 – Gomme hard al posteriore per Quartararo e Bagnaia. “La gara non sarà facile perché il consumo è alto – dice il pilota Ducati -. Abbiamo optato per la hard perché è quella che mi fa andare in maniera più costante“.

13:44 – Aleix Espargarò ha partecipato al warm-up di domenica mattina e sarà regolarmente in pista. Dopo l’incidente di ieri, con contusioni varie, dovrà stringere i denti per non perdere il treno iridato. Ha preso degli antidolorifici per attutire il dolore al tallone destro.

13:41 – Fabio Quartararo dovrà scontare il Long Lap Penalty nei primi tre dei 20 giri di gara. Per Ducati e Aprilia potrebbe essere un’occasione imperdibile, anche se il tempo che dovrebbe perdere è stimato in meno di un secondo. Tutto dipenderà da chi sarà alle spalle del campione MotoGP al momento di scontare la penalità.

Il riepilogo delle Qualifiche MotoGP

Il campionato del mondo di MotoGP volge alla sua 12esima tappa della stagione 2022. A Silverstone i talenti della classe regina sono pronti a darsi battaglia dopo un turno di qualifiche che ha regalato grandi emozioni, con il rientro in pista di Aleix Espargarò a pochi minuti di distanza dalla brutta cadute rimediata nelle FP4 e ancora dolorante. L’alfiere di Granollers partirà dalla seconda fila, preceduto dai diretti contendenti per il titolo: Fabio Quartararo (4°) e Pecco Bagnaia (5°).

Sogni di vittoria per il team Pramac e Johann Zarco che parte dalla pole position dopo il nuovo record del circuito segnato nelle Qualifiche MotoGP del sabato. Il francese va alla ricerca del suo primo trionfo in classe regina sulla Ducati Desmosedici che, forte del 3° posto in classifica piloti, potrebbe proiettarlo nella corsa al Mondiale e confermarlo pilota di punta del marchio emiliano. Dalla prima fila scatteranno anche l’Aprilia RS-GP di Maverick Vinales e la GP22 di Jack Miller, che punta a lasciare il segno prima di trasferirsi in KTM. TErza fila tuta Ducati con Marco Bezzecchi, Enea Bastianini e Jorge Martin che possono giocarsi una preziosa chance per il futuro profesionale.

Per Andrea Dovizioso, che occupa l’ultima posizione in griglia, sarà il terzultimo appuntamento in MotoGP della sua lunga carriera. Alla vigilia del GP di Silverstone ha annunciato che dopo la gara di Misano abbandonerà il Mondiale, ormai stanco di non raccogliere risultati con la Yamaha M1. Nessuna Honda ha avuto accesso al Q2, il miglior pilota del marchio giapponese è Alex Marquez in 17esima piazza. Suo fratello Marc Marquez potrebbe essere ai box nel prossimo round al Red Bull Ring fra meno di due settimane.