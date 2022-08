MotoGP, Puig su Marc Marquez: “La prossima visita è importante”

A Silverstone non è arrivato Marc Marquez, ma la sua presenza è prevista al Red Bull Ring. Prosegue la fase di riabilitazione dopo la quarta operazione all’omero destro e le previsioni sono ottimistiche. In assenza di notizie ufficiali, che arriveranno a fine agosto dopo il terzo controllo medico a Madrid, ci pensa suo fratello Alex a dare qualche pillola in tempo reale. I due fratelli sono inseparabili, condividono gli allenamenti, la casa, i momenti di svago. Nulla cambia anche se dalla prossima stagione MotoGP correranno per marchi diversi.

La situazione in casa Marquez

Nelle tante foto postate sui social quello che colpisce di Marc Marquez è il sorriso. “Sembra che il suo volto sia di nuovo cambiato, è come se fosse ritornato ad essere Marc. Questo è molto importante, ma la cartina tornasole è quando sali su una MotoGP – ha spiegato Alex Marquez a Dazn -. Questo è il miglior test che puoi fare ed è lì che saprà davvero come sta il braccio e la spalla”. Di recente si è cimentato nel nuoto, a dimostrazione che gravi conseguenze post operatorie sono scongiurate. Fra poco più di due settimane il dottor Sotelo lo visiterà per la terza volta e constaterà lo stato di consolidamento dell’osso. “Ha una visita a fine agosto che segnerà i tempi”. Ritornerà “quando si sente pronto“.

Il test MotoGP di Misano

Secondo le voci che corrono nel paddock MotoGP Marc sarà ai box a Zeltweg, nel prossimo Gran Premio in programma dal 19 al 21 agosto. Il test di Misano agli inizi di settembre sarà uno snodo fondamentale per la Honda, al lavoro sul prototipo 2023 e sulla soluzione dei problemi della RC213V. Alberto Puig fa il punto della situazione nel week-end di Silverstone: “Il suo umore è sempre buono perché è una persona molto positiva di fronte alle avversità. Le sue condizioni stanno chiaramente migliorando. Fa sempre più cose. E più passa il tempo, più la ferita guarisce. A fine agosto ci sarà un’importante visita medica per vedere fino a che punto il suo osso è guarito. Da lì ascolteremo i medici per vedere cosa possiamo e non possiamo fare“.

L’attenzione è puntata sul test di Misano Adriatico, dove i feedback di Marc Marquez potrebbero rivelarsi molto preziosi per accelerare sullo sviluppo. “È molto importante, perché è passato molto tempo dall’ultima volta che è salito in moto (gara al Mugello, ndr). È anche difficile per i nostri ingegneri in Giappone fare lo sviluppo se il pilota non può essere sempre sulla moto. Speriamo e preghiamo che sia presente al prossimo test, per cercare di capire meglio i nostri problemi sulla moto“, ha concluso il team manager della Honda. “E che possa guidarci per migliorare la situazione“.