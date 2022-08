MotoGP, Honda spalanca i box: Marc Marquez atteso a Zeltweg e Misano

La riabilitazione di Marc Marquez procede a gonfie vele ma per rivederlo in azione su una MotoGP dovremo ancora attendere. In casa Honda forse avranno le idee più chiare dopo la prossima visita media a Madrid nella seconda metà di agosto, quando il dottor Joaquin Sanchez Sotelo constaterà lo stato di consolidamento dell’omero destro. A quel punto i tempi per il rientro dovrebbero avere dei lineamenti più chiari e gli ingegneri HRC non aspettano altro. I feedback dell’otto volte campione saranno vitali per decidere da quale base partire per il prototipo 2023.

L’evoluzione della Honda RC213V

La presenza di Marc Marquez ai box è prevista per la gara in Austria, evento casalingo per il suo sponsor Red Bull di cui è testimonial del noto marchio. Ma anche a Misano ci saranno i test MotoGP e potremo rivederlo ai box, per guardare i dati da vicino e ascoltare le sensazioni dei piloti. In Honda si respira aria di innovazione, Pol Espargarò e Alex Marquez dal prossimo anno cambieranno costruttore, l’evoluzione è attualmente nelle mani di Stefan Bradl e Takaaki Nakagami.

Nelle prossime settimane la Casa dell’Ala dorata dovrà chiarire anche il futuro del pilota giapponese: Ai Ogura si candida ad occupare la sua sella nel team LCR e a quel punto per Taka si aprirebbe uno spiraglio in veste di collaudatore. Resta ancora in attesa Joan Mir, per il momento senza contratto, ma un annuncio verrà dato a breve. Si attende l’ok definitivo da Tokyo per l’operazione.

Marc Marquez e il ritorno in MotoGP

Per Marc Marquez regna ancora una certa incertezza sul ritorno in MotoGP. L’abbiamo visto per l’ultima volta in sella alla RC213V nel GP del Mugello, prima di volare negli USA per la quarta operazione al braccio destro. Fino a quel punto della stagione ha corso con l’omero fuori posto di 30 gradi, alla fine il dolore lo ha costretto a ritornare sotto i ferri, senza perdere altro tempo. Il suo osso è stato tagliato, ruotato e rimesso a posto, dovrebbe essere l’ultimo step dopo due anni di calvario. Da allora l’otto volte iridato ha documentato la sua guarigione sui social e in collaborazione con il suo team Repsol Honda.

A Zeltweg fra due settimane sarà al fianco della sua squadra per seguire il lavoro da vicino. “Dopo l’intervento di Rochester c’è la speranza di poter continuare a gareggiare senza dolori e divertirmi sulla moto“, ha commentato il fenomeno di Cervera. “A volte mi fermo a pensare alla motivazione e nel mio caso l’unica conclusione che raggiungo è che la mia nasce dalla passione e dall’entusiasmo“.