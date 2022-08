MotoGP, Livio Suppo su Joan Mir: “Honda ha altre priorità”

Il week-end di MotoGP a Silverstone si apre con un acuto di Alex Rins nelle FP1, con lo spagnolo della Suzuki che piazza il secondo miglior crono a 27 millesimi dal best lap di Johann Zarco. Un raggio di sole per il box di Hamamatsu, condannato a sciogliere le righe a fine campionato, con i vari membri del team costretti improvvisamente a vedersi dividere le strade. Non sarà così per Alex Rins e Joan Mir, che saranno entrambi in sella alla Honda RC213V seppure in squadre diverse.

Joan Mir resta in attesa

Per il campione di MotoGP 2020 non è ancora il momento della firma e degli annunci ufficiali. Alex Rins e LCR Honda hanno firmato durante la pausa estiva, ma per il team Honda Factory le cose vanno un po’ a rilento. Una situazione psicologicamente stressante per Joan Mir a cui non resta altra opzione che attendere. Infatti il mercato piloti è quasi alla conclusione e alternative migliori non ce ne sono per l’alfiere Suzuki. “Qui Alex è andato sempre forte, la moto ha funzionato bene, quindi è partito con il piede giusto. Aspettiamo per dire che tutto vada bene“, ha commentato il team manager Livio Suppo al termine delle prime prove libere a Silverstone.

Ottavo crono per Joan Mir che nelle ultima gare ha accusato qualche calo di concentrazione per via dell’incertezza contrattuale. “Sicuramente non è una situazione facile, non so come si siano incastrate le cose – ha proseguito il manager piemontese -. Ho la sensazione che Honda in questo momento ha altre priorità, prima di tutto recuperare Marc Marquez. Sembra che stia andando bene da quello che vediamo da fuori… La seconda priorità è quella di migliorare la moto, chiaramente in difficoltà. E firmare con Joan Mir è solo la terza priorità, non hanno nessuna fretta e questa per lui non è certamente una bella situazione“.

Foto: Suzuki MotoGP