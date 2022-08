Moto3 Silverstone: Dennis Foggia, una super vittoria! Doppio KO Aspar

Finalmente Dennis Foggia! Ne è passato di tempo dal trionfo in Indonesia, ecco che l’italiano torna a ruggire dopo una battaglia davvero senza respiro a Silverstone. Un successo che serviva, ma è anche un bel recupero in classifica Moto3 iridata: sia Sergio Garcia che Izan Guevara chiudono con un zero (per colpe altrui). Applausi per Jaume Masiá, 21° in griglia e super secondo al traguardo, ma è un gran podio anche per Deniz Öncü, salito sul terzo gradino. La cronaca del GP di Gran Bretagna.

È battaglia da subito

Da ricordare le Long Lap Penalties per David Muñoz ed Adrian Fernandez, sanzionati dopo gli incidenti ad Assen. Si spegne il semaforo: ottimo scatto del poleman Diogo Moreira, ma alla prima curva è Guevara ad avere la meglio. Poche curve e si fa vedere Yamanaka, che beffa compagno di box e pilota Aspar volando in vetta. Inizia così una gara Moto3 che fin da subito è una battaglia campale, come aveva sostenuto il rookie brasiliano in conferenza stampa post qualifiche. Sorpassi e controsorpassi, giochi di scie, una lotta senza respiro per un folto gruppo di piloti. Compresi Ortolá e Masiá, rispettivamente 18° e 21° in griglia, ma in pochissimi giri in top 10! Peccato invece per Moreira, Rossi, Nepa e Yamanaka, che in breve tempo finiscono fuori dalla top ten…

Colpi di scena!

A tre giri dalla fine ecco un pasticcio alla curva 13: brutto errore di Sasaki (evacuato in barella), Garcia è colpito e fuori dalla corsa! Ma non finisce qui, altro colpo di scena nelle ultime curve: Ortolá cade alla Stowe e trascina con sé l’incolpevole Guevara! È un doppio regalo per Dennis Foggia, che non si fa pregare e coglie al volo l’occasione: l’italiano recupera così ben 25 punti con un super trionfo a Silverstone! Jaume Masiá completa la strepitosa rimonta col secondo posto, si rivede sul podio anche un battagliero Deniz Öncü, si autoeliminano invece Muñoz, in lacrime al box, e Suzuki. Quest’ultimo recuperato dal vincitore Foggia, che gli dà così un passaggio fino in pit lane.

La classifica di gara

Classifica Moto3 iridata

Foto: Twitter