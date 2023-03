MotoGP, Bagnaia: “Ero preoccupato per Espargarò, colpa della ghiaia”

Francesco Bagnaia può essere contento di come è andato questo primo venerdì di prove libere della stagione MotoGP 2023. Nella classifica dei tempi combinati è terzo a 147 dal leader, il suo ex compagno di squadra Jack Miller su KTM.

Quella di Portimao è una buona pista per lui e Ducati, che nella top 10 di oggi ha piazzato un totale di sei Desmosedici. Già nei test si era capito che Pecco sarebbe stato molto competitivo in questo fine settimana, però i punti si fanno in gara e sarà lì che vedremo tutti i valori.

MotoGP Portimao, Bagnaia commenta l’incidente di Pol Espargarò

Bagnaia verso la fine della FP2 è anche rimasto senza benzina e ha dovuto riportare a mano la sua Desmosedici GP23 al box. Interpellato da Sky Sport MotoGP, ha parlato così: “Al T1 ero sotto come tempo, quindi stavo migliorando. Comunque oggi era importante essere nei dieci. Sicuramente non è stato un esordio facile, il secondo turno è diventato di due ore a causa delle due bandiere rosse. La seconda mi ha fatto preoccupare per Pol, ha preso una botta abbastanza forte. Sempre colpa della ghiaia, purtroppo. In quel momento avevo già messo la seconda gomma soft, con la prima all’ultima curva ho preso un rischio e mi stavo quasi per stendere. Ho scelto di uscire subito con la nuova e poi è uscita la bandiera rossa. Quando abbiamo ripreso, avevo una gomma già con un giro alle spalle comunque è andata bene, sono soddisfatto“.

Pecco ha citato il brutto incidente di Pol Espargarò in curva 10, con il pilota del team GASGAS che è stato trasportato all’ospedale di Faro con l’elicottero. Secondo il campione in carica, ci sono grosse responsabilità del tipo di ghiaia presente a Portimao: “La prima volta in cui siamo venuti qui nel 2020, io mandai a Uncini una foto per dirgli che la ghiaia aveva una forma che non andava bene e che era troppo grossa. Lo scorso anno sono tornato al box con la ghiaia e tutti mi presero in giro. Quest’anno, dopo due cadute forti, finalmente si sono decisi a cambiare qualcosa. Ma non basta, hanno sistemato solo un pezzettino. Così è molto pericoloso purtroppo“.

Pecco vuole confermarsi campione

Intervenuto anche nello speciale Talent Time, il rider Ducati ha confermato il suo buon umore per la nuova stagione MotoGP: “Mi sento molto bene, ci sentiamo pronti. La nuova moto mi piace tanto. Non sono mai stato così in forma, siamo messi bene per cominciare. I presupposti ci sono tutti, abbiamo fatto degli ottimi test“.

Bagnaia vuole vincere dominando nel 2023? Questa la risposta: “I piloti vogliono dimostrare che non è un caso che abbiano vinto. Lo scorso anno ci siamo persi nella prima parte di stagione, ora vorrei partire subito forte e fare come nella seconda parte del 2022. Voglio dimostrare a me stesso che siamo i più forti, ma sarà tosta con due gare ogni weekend“.

Bagnaia e i consigli di Valentino Rossi

Valentino Rossi ha detto che Pecco è uno che fa sempre le cose giuste. Il pilota piemontese ha provato a piegare quell’affermazione del Dottore: “Significa che quando faccio uno sbaglio, difficilmente lo ripeto. Quello era un discorso che veniva dalla Moto2. Lo scorso anno mi è servito molto da lezione e ora abbiamo più esperienza sotto ogni punto di vista. Dire che faccio tutte le cose giuste è inteso sia nella vita privata sia in circuito, se devo fare una cosa la faccia. Quest’anno riuscirò a spostare più in là l’asticella. Se posso fare quarto, faccio quarto, ma magari arrivo anche terzo. Questo è qualcosa che è cambiato dall’anno scorso“.

Inevitabile chiedergli se Rossi gli abbia detto qualcosa di particolare dopo la vittoria del titolo MotoGP 2023: “Lui è estremamente contento di noi ragazzi dell’Academy, ci è molto vicino e lavoriamo tanto assieme. Abbiamo parlato soprattutto di come devo affrontare quest’anno, ho apprezzato molto perché lui è già passato sotto ogni tipo di sfida e ha sempre la parola giusta. Mi ha detto di stare tranquillo e di non strafare, perché la costanza è la cosa più importante“.

