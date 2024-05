Niente passi falsi per Francesco Bagnaia nel venerdì di prove in Catalogna, dove ha staccato il pass per l’accesso diretto al Q2. Nel turno di pre-qualifiche ha ottenuto il quarto tempo, a soli 133 millesimi dal leader Aleix Espargaro.

MotoGP Barcellona, Bagnaia scontento della pista

Il tracciato catalano ha pochissimo grip e il pilota ufficiale Ducati lo ha ribadito al termine della giornata: “Questa pista si aggiudica il premio per la minore aderenza dell’intero calendario – spiega a Motosan.es – ma con ampio margine. Normalmente, in queste condizioni Aprilia e KTM sembrano avere un po’ di vantaggio il primo giorno, ma è una cosa che solitamente riusciamo a compensare in seguito. Oggi abbiamo fatto un passo avanti e penso che domani ne faremo un altro“.

Le condizioni trovate a Barcellona non gli piacciono affatto, anche se ovviamente deve adattarsi come tutti e dare il massimo per essere competitivo: “C’erano 35 gradi sull’asfalto – aggiunge – e quindi era piuttosto caldo. Il problema è che l’asfalto è un disastro, non c’è aderenza e non puoi spingere. Nelle curve 3 e 4 sembra di essere al Ranch, sullo sterrato. Sono necessari almeno sei giri affinché la gomma media raggiunga la temperatura corretta. La morbida è pronta subito, ma probabilmente non durerà per tutta la gara. Difficile trovare il giusto compromesso, ma la situazione è uguale per tutti e sappiamo dove lavorare“.

Differenza Ducati GP23-GP24

Pecco ha spiegato cosa abbia guadagnato grazie alla Ducati Desmosedici GP24 e cosa invece abbia perso rispetto alla GP23: “Non sono riuscito a fare un super giro nel time attack, ma è andata abbastanza bene e siamo già a un livello molto alto. La GP24 ci aiuta un po’ in frenata rispetto alla GP23, perché puoi frenare forte ed entrare bene in curva. Abbiamo un po’ meno grip, ma niente che non possiamo bilanciare domani“.

Bagnaia ribadisce che Aprilia è l’avversaria da battere in Catalogna: “L’anno scorso eravamo più forti di loro in alcuni punti e quest’anno lo siamo in altri, perché la GP24 ha meno grip. Forse avevano più trazione nel 2023 e hanno fatto la differenza negli ultimi giri. Abbiamo migliorato frenata e ingresso curva, dobbiamo migliorare la costanza della gomma“.

Foto: Ducati Corse