MotoGP, Bagnaia vuole il bis in Argentina. E Dall’Igna “spaventa” i rivali

Francesco Bagnaia ha iniziato il campionato MotoGP 2023 alla grande. A Portimao si è portato a casa il punteggio pieno, conquistando la vittoria sia nella Sprint che nella gara principale. Ha dimostrato di essere l’uomo da battere.

Presto per montarsi la testa, però il pilota Ducati ha saputo gestire da campione ogni situazione. Il trionfo del 2022 gli ha fatto acquisire più sicurezza e fiducia in sé stesso. Inoltre, a fare la differenza è anche il fatto di aver avuto test invernali lisci e non travagliati come lo scorso anno. La nuova Ducati Desmosedici GP23 si è rivelata un progetto riuscito e l’insieme di tutti questi fattori lo ha aiutato a presentarsi in grande forma in Portogallo.

MotoGP Argentina: Bagnaia carico per Termas de Rio Hondo

La doppietta all’Autodromo Internacional do Algarve ha caricato molto Bagnaia, determinato a fare bene anche nel Gran Premio d’Argentina che si disputerà nel prossimo weekend: “Nel GP dello scorso weekend è stato tutto perfetto e spero che succeda lo stesso in Argentina. Rispetto a Portimao, dove avevamo provato qualche settimana prima della gara, dovremo iniziare il nostro lavoro da zero. Quindi, sarà necessario sfruttare bene ogni sessione“.

A Termas de Rio Hondo arrivò quinto un anno fa, quando non aveva ancora un feeling perfetto con la sua Ducati. Adesso lo scenario è decisamente migliore: “Sono ottimista – ha ammesso – perché il mio feeling con la moto è incredibile. Sono fiducioso di poter fare bene in qualsiasi condizione“. Ci sarà solo lui a correre per il team, visto che Enea Bastianini è out per infortunio, e non manca un pensiero per il compagno: “Gli auguro una pronta guarigione e spero che torni con noi ad Austin“.

Ducati porterà aggiornamenti: parola di Gigi Dall’Igna

Gigi Dall’Igna si è detto molto soddisfatto di come sono andate le cose a Portimao: “Siamo partiti nel migliore dei podi, riprendendo da dove avevamo lasciato. Ma con qualcosa in più, visto che le innovazioni 2023 si stanno integrando su una moto che ha mantenuto equilibrio e guidabilità. Pecco ha magistralmente finalizzato il lavoro di squadra con una gestione lucida e ottimizzando le prestazioni con la maestria di un campione“.

L’ingegnere veneto ha anche annunciato che Ducati non si adagia sugli allori e che l’ottima base vista in Portogallo sarà oggetto di ulteriori miglioramenti futuri: “Tutto questo è un presupposto fondamentale per le migliorie specifiche che introdurremo per le prossime gare“. Le parole di Dall’Igna sono un campanello d’allarme per la concorrenza, che già adesso si ritrova a dover recuperare un gap e che rischia di vederlo crescere se non adotterà le giuste contromosse.

