Supersport: Luke Power, un teenager australiano pronto a stupire

Luke Power è il volto nuovo del Mondiale Supersport. E’ un ragazzino australiano di 17 anni, simpatico, brillante ma soprattutto veloce. Nel 2022 è stato tra i principali protagonisti del MotoAmerica Supersport: si è classificato quinto con due podio all’attivo. In questa stagione partecipa alle gare europee del WorldSSP con il Motozoo. Nei giorni scorsi ha partecipato ai test ad Aragon poi a Misano.

“In questa stagione il mio obbiettivo è crescere step by step fin dalle prime gare – dice Luke Power a Corsedimoto – migliorare sempre più le mie prestazioni e spero di conquistare dei buoni risultati”

Come sono andati i primi test con la Kawasaki ed il Team Motozoo?

“Il primo approccio è stato molto positivo. Sono arrivato a Milano poi siamo stati ad Aragon ed abbiamo fatto un buon test. In questi giorni abbiamo girato a Misano facendo un ulteriore step. Il team mi ha aiutato molto ad adattarmi alla moto con cui farò le gare europee del Mondiale Supersport. Partiremo da Assen e cercheremo di fare subito bene. Con il team ho raggiunto subito un buonissimo feeling. E’ una squadra molto professionale, ha un buon metodo, ci si lavora veramente bene e mi ha aiutato tanto. Il Motozoo ha fatto veramente il massimo per me, per mettermi nelle migliori condizioni possibili. Sono molto contento di essere qui e di partecipare al WorldSSP”.

Qual è il tuo circuito preferito?

“E’ probabilmente quello del Qatar ma purtroppo non ci corriamo. Tra quelli del Mondiale Supersport direi Aragon in cui mi sono trovato molto bene e sono stato subito veloce. Direi anche Misano in cui ho fatto i test questa settimana”.

Come ti trovi sulla pista di Assen?

“Ancora non conosco Assen però so che è molto veloce e mi piacciono i circuiti così. Penso sia adatto alle mie caratteristiche, non vedo l’ora di andarci e spero di riuscire a scattare da una buona posizione “.