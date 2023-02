MotoGP: Augusto Fernandez, test a Sepang con imprevisto

Continua il non semplice processo di adattamento ad una MotoGP. Augusto Fernandez ha appena completato tre giorni di test ufficiali con il 22° crono combinato, a +17 dal capoclassifica Marini. Anzi, nel suo caso sono stati sei giorni intensi al Sepang International Circuit, visto che ha potuto sfruttare lo shakedown dedicato ai collaudatori. Provando sia sull’asciutto che sul bagnato, vista la pioggia arrivata in entrambe le sessioni. In mezzo però non è mancato un piccolo intoppo a livello fisico, non così grave da condizionare le sue prove, ma certo fastidioso.

Test con imprevisto

Come detto, il campione Moto2 in carica è arrivato in Malesia ben prima degli altri piloti MotoGP. Dopo tre giorni in pista in compagnia dei vari tester, Fernandez ha vissuto una piccola pausa prima di tornare in azione. Ma, come riportano i colleghi di Paddock-GP, proprio in questo breve periodo di tempo c’è stato l’intoppo. Augusto Fernandez infatti è incappato in un incidente mentre si stava allenando in bici, riportando alcune contusioni ed abrasioni. Come detto niente di serio, solo un piccolo imprevisto per l’unico rookie al via in classe regina. È stato così quindi che è ripartito per i test giorni di test ufficiali in sella alla RC16 targata GASGAS.

Fernandez: “Progressi ogni giorno”

Ma il suo non è stato solo adattamento alla moto: come il compagno di squadra ed i ragazzi KTM, pur in misura minore, Augusto Fernandez ha svolto anche prove aerodinamiche e con un nuovo telaio. “Siamo riusciti a migliorare i tempi, ma anche il feeling in sella. Ci sono tantissime cose da imparare, ma facciamo progressi ogni giorno” ha sottolineato l’esordiente di Tech3 alla fine dei tre giorni. Prossima fermata Portimao per i test conclusivi prima dell’inizio del campionato. “Un circuito complicato già in Moto2 con i suoi saliscendi” ha dichiarato Fernandez. Aggiungendo che “Ora comincio a sentirmi un pilota MotoGP. Ma sono tutti velocissimi. L’apprendistato continua, dobbiamo essere pazienti.”

Foto: Valter Magatti