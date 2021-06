Maverick Viñales in evidenza anche nelle FP2 prima dell'arrivo della pioggia. Seguono Miguel Oliveira e Fabio Quartararo, cadono Marc Márquez e Pol Espargaró.

Condizioni miste in questa seconda sessione di libere MotoGP ad Assen. Al comando della classifica dei tempi c’è ancora Maverick Viñales, che piazza il suo miglior tempo prima dell’arrivo della pioggia. Dietro di lui c’è Miguel Oliveira, terza piazza per il leader iridato Fabio Quartararo. Brividi per un pauroso highside con protagonista Marc Márquez, fortunatamente tornato al box sulle sue gambe. Per oggi l’attività è conclusa, si riparte sabato con le ultime libere e le qualifiche: qui tutti gli orari.

Le gocce di pioggia viste negli ultimi minuti delle libere Moto3 si sono fermate, il turno parte senza problemi. Pochi minuti al via con Viñales nuovamente al comando davanti a Oliveira e Quartararo, ma è un inizio da incubo per il duo Repsol Honda. Marc Márquez è protagonista di un pauroso highside alla curva 10, per fortuna senza conseguenze serie (qui il video del momento), mentre poco dopo Espargaró scivola alla curva 5. Due incidenti che coincidono col ritorno della pioggia…

Nell’immagine un particolare visto sulla rossa di Bagnaia (e di Miller) nelle FP1, mentre il tracciato si svuota a lungo. Dopo parecchio tempo vediamo Rins, Savadori e Martín in azione su pista bagnata e chiaramente con gomme rain, seguiti poi via via dagli altri piloti. Una seconda parte di sessione quindi su una superficie molto bagnata, che chiaramente non influisce sulla classifica. Maverick Viñales comanda il turno ed anche la combinata, in questo secondo caso col tempo del mattino. Ecco tutti i riferimenti di giornata.

