Moto3 Assen, Prove 2: Tatsuki Suzuki al comando (con highside)

Seconda sessione del venerdì ad Assen nel segno di Tatsuki Suzuki. Il pilota giapponese di SIC58 stampa infatti il tempo di riferimento valido anche in classifica combinata, un tempo stampato prima di un violento highside, fortunatamente senza conseguenze. Segue Darryn Binder ad 89 millesimi, terza piazza per Dennis Foggia, mentre il leader Moto3 Pedro Acosta è 13° (con caduta). Fine delle attività per oggi, si riprende domani con ultime libere e qualifiche: qui tutti gli orari.

Prove libere 2

Si riparte da Foggia leader della prima sessione del weekend, ma Suzuki ci mette poco a limare il miglior crono dell’italiano. Uno dei pochi in ogni caso che migliorano quanto fatto al mattino. Non manca qualche brivido per un contatto molto ravvicinato tra Acosta e Öncü, fortunatamente senza conseguenze (le immagini). Il leader Moto3 però sarà protagonista poco dopo di una scivolata alla prima curva, va peggio invece a Suzuki a terra dopo un violento highside. A poco di otto minuti dalla fine ecco comparire la bandiera da pioggia. Si fanno vedere in pochi in pista fino alla fine, i tempi non cambiano più: Tatsuki Suzuki comanda questa sessione e la classifica combinata, davanti a Darryn Binder ed a Dennis Foggia.

