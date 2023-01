MotoGP, Aprilia RNF: progetti ambiziosi su Oliveira e Fernandez

Il binomio Aprilia e CryptoDATA è una grande opportunità per la Casa di Noale e il nuovo team cliente. Razlan Razali ha preservato un ruolo centrale nel box, pur dovendo affidare la maggioranza delle azioni al gruppo rumeno che ha investito massicciamente sulla MotoGP. Dopo un biennio poco entusiasmante con la Yamaha, ha stretto la mano a Massimo Rivola e insieme hanno pianificato i prossimi due anni. Hanno optato per un pilota di esperienza come Miguel Oliveira e un giovane interessante come Raul Fernandez. L’obiettivo è servire la squadra factory, raccogliendo dati utili per l’evoluzione della RS-GP, ma non senza togliersi qualche soddisfazione da satellite.

Oliveira nei piani futuri Aprilia

Formatosi nella famiglia KTM dove ha conquistato sei vittorie in Moto3, altrettante in Moto2 e cinque in MotoGP, Miguel Oliveira aprirà un nuovo capitolo della sua carriera in sella all’Aprilia. Con un simile retroterra professionale, il portoghese non ha intenzione di restare a lungo un pilota satellite. Nelle prossime stagioni proverà a ritagliarsi un posto nel team ufficiale, dove Aleix Espargarò potrebbe rassegnare le dimissioni una volta raggiunta la soglia dei 36 anni. Il medesimo obiettivo che si prefigge Massimo Rivola, anche se ci sono alte aspettative immediate che andranno rispettate. “Personalmente considero Miguel come uno dei piloti che possono lottare per il titolo, al pari di Aleix Espargaró e Maverick Vinales“, ha ammesso l’a.d. Aprilia Racing sul canale YouTube di Manuel Pecino. “Penso che in un mondo ideale, dovrebbe continuare con noi nel team factory dopo RNF“.

Lo sviluppo della RS-GP

Aprilia vuole investire molto su Miguel Oliveira, mettendogli a disposizione aggiornamenti e supporto tecnico. Tanto che l’evoluzione della moto di Noale potrebbe seguire una direzione leggermente diversa in caso di bisogno. “Se Miguel è più veloce con un telaio che non piace ad Aleix e Maverick, proveremo. Pertanto, porterà informazioni diverse“. Una sperimentazione che potrebbe portare a crescere la RS-GP sondando anche strade differenti, ora che le concessioni verranno meno e il costruttore veneto dovrà allinearsi con il numero di test.

Raul Fernandez all’esame della MotoGP

Ad affiancare l’esperto Oliveira ci sarà il promettente Raul Fernandez che, nella sua prima stagione MotoGP con KTM, non ha ancora trovato il giusto slancio. In Moto2 è stato convincente nel 2021 con otto vittorie, ha superato il record precedente stabilito da Marc Márquez nella sua stagione da rookie nella middle class. Ma ha mancato di poco la conquista del titolo iridato finito nelle mani del compagno di box Remy Gardner. Nel primo anno in classe regina ha raccolto solo 14 punti, quest’anno cerca il riscatto con il team clienti Aprilia. Massimo Rivola l’ha inseguito per molto tempo, ma inizialmente è stato difficile strapparlo alle maglie di Mattighofen. “Non credo che abbia mostrato il suo talento alla KTM per una serie di motivi. Penso che la nostra moto possa adattarsi meglio a lui per via del suo stile“.

Il talento non basta, serve adattarsi alla RS-GP e avrà bisogno di tempo. Dopo un anno strepitoso in Moto2 e una stagione deludente in MotoGP resta da capire il suo vero valore. “Dobbiamo darci un po’ di tempo senza forzare. Penso che gli altri tre, Aleix Espargaró, Maverick Vinales e Miguel Oliveira, saranno molto veloci. Quindi avrà un buon esempio al suo fianco. È molto giovane, ha tempo. Noi crediamo in lui e RNF crede molto in lui“.

Foto: MotoGP.com