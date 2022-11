Un nuovo inizio per la squadra MotoGP guidata da Razlan Razali. Chiuso il capitolo Yamaha, s’è aperto quello da team satellite Aprilia. I test a Valencia sono serviti per dare la prima vera occhiata alle RS-GP, con una formazione rinnovata. Miguel Oliveira ha messo a referto 75 giri con il 4° miglior tempo conclusivo, parte di una top 6 tutta occupata da marchi tricolori. Raul Fernandez invece di giri ne ha realizzati 78, chiudendo col 21° tempo a poco meno di un secondo dal nuovo compagno di squadra. Piloti però che non hanno potuto rilasciare dichiarazioni per il contratto ancora in essere con KTM.

“Una giornata storica per RNF” è il commento di Razlan Razali, che rimarca l’emozione provata da tutto il suo team. “C’era grande curiosità sia per il cambio con Aprilia che riguardo i nuovi piloti.” Il lavoro chiaramente s’è concentrato sull’adattamento di Oliveira e Fernandez alle RS-GP. Certo i primi risultati sono già un balzo avanti rispetto all’anno difficile con le M1… “La transizione da Yamaha conta sul massimo impegno di Aprilia e del test team. Avevamo una moto per pilota, ma tantissimo supporto tecnico monitorato da Massimo Rivola.” Davvero un inizio col sorriso per questa nuova collaborazione.

Medesima soddisfazione nelle parole del team manager Wilco Zeelenberg. “Il cambio verso Aprilia è stata molto più semplice di quanto ci aspettassimo. Grazie al comportamento della moto tutto è diventato più scorrevole.” Insomma, l’addio a Yamaha è stato decisamente facile da archiviare… “Certo i piloti devono ancora adattarsi, ma Miguel s’è sentito molto bene e quel tempo con la soft dimostra che non siamo al limite. Raul ha minore esperienza: aveva sempre tanti problemi all’anteriore, ma è migliorato subito. È riuscito ad acquisire sempre maggiore sicurezza fin dal primo momento.”

Foto: Aprilia RNF