MotoGP, Aprilia compra da Suzuki: arriva un rinforzo eccellente

L’annuncio dell’addio di Suzuki al Mondiale MotoGP ha spinto gli altri team a prendere d’assalto i pezzi da novanta della squadra. Joan Mir e Alex Rins passeranno in Honda: il primo nel team factory, anche se manca ancora l’annuncio ufficiale, il secondo con LCR. Ma secondo lo spagnolo ‘AS’ anche Manu Cazeaux, l’attuale capotecnico di Rins, ha trovato una sistemazione per il futuro. Dopo la firma con il team satellite RNF di Razlan Razali, Aprilia vuole fare le cose in grande per il 2023.

Aprilia compra in casa Suzuki

Il tecnico di origine argentina andrà ad affiancare Maverick Vinales con cui già ha lavorato ai tempi in cui vestiva livrea Suzuki nel biennio 2015-2016. Cazeaux prenderà il posto dell’attuale capotecnico di Noale, Giovanni Mattarollo, che assumerà un altro ruolo all’interno del team. Arriva un rinforzo di lusso per Vinales, a dimostrazione di come il costruttore veneto voglia investire sul pilota di Roses e abbia chiara intenzione di puntare al titolo MotoGP in tempi brevi. Il prestigio di Cazeaux è ben noto nel paddock e Maverick sa perfettamente quanto possa essere di aiuto per migliorare le sue prestazioni.

In assenza di conferme ufficiali, le trattative sono molto avanzate. Il tecnico residente a Malaga ha avuto diverse offerte sul tavolo, ma ha ritenuto quella di Aprilia come la migliore. Inoltre ricongiungersi a Vinales gli consentirà di riprendere un lavoro interrotto in passato e che potrebbe portare a risultati molto prestigiosi. Nell’attesa ‘Top Gun’ mira a conquistare il suo primo podio MotoGP con Aprilia entro questa stagione: “Il nostro obiettivo è vincere. Stiamo lavorando molto duramente. Lavoriamo sempre in linea e con una progressione che avanza velocemente, ci stiamo lavorando. Il primo podio potrebbe arrivare qui, potrebbe accadere nella prossima gara, ma sappiamo che lo raggiungeremo“.

Foto Instagram @maverick12official