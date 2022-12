MotoGP, Alex Rins rimesso a nuovo per la sfida 2023 con Honda

C’è un altro pilota che si unisce alla lista delle ‘revisioni’. Alex Rins infatti è finito sotto i ferri presso la Clínica Ruber di Madrid per un intervento di “chapa y pintura”, come si dice in spagnolo, per sistemare un piccolo problema fisico. Ma non si tratta del polso sinistro infortunato durante l’anno, stavolta è toccato al braccio destro. Il motivo è quello che è ormai diventato un classico problema dei motociclisti, ovvero la sindrome compartimentale, come confermato da Motorsport.es.

“Un piccolo intervento per essere al 100% nel 2023, che abbiamo del lavoro da fare. Un grazie al dottor Roger de Oña ed al suo staff.” Così Alex Rins via social ha spiegato l’operazione a cui si è sottoposto. Dopo l’addio a Suzuki, i primi test con LCR Honda (nel peggior periodo MotoGP dell’Ala Dorata) e la 100 km dei Campioni, lo spagnolo ne ha approfittato per sistemare il problema. Alex Rins non è l’ultimo finito sotto i ferri: segnaliamo in questo periodo di pausa anche Takaaki Nakagami, Sean Dylan Kelly, Daniel Holgado e Lorenzo Savadori.

Foto: Facebook-Alex Rins