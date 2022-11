MotoGP, Lorenzo Savadori ‘più leggero’: “Tagliando fatto, presto in pista”

La pausa invernale è l’occasione per fare qualche ‘revisione’, Lorenzo Savadori è uno di questi. Dopo Nakagami, Kelly e Holgado è il turno anche del collaudatore Aprilia in MotoGP. Niente di serio, si trattava solamente di rimuovere alcune placche inserite in occasione di infortuni a spalla e malleolo destri con cui ha dovuto fare i conti l’anno scorso. Savadori, operato presso il Policlinico di Modena ed ora “più leggero”, osserverà un breve periodo di riposo, per poi tornare alla sua consueta preparazione.

“Piccolo tagliando fatto, rimosse placche a malleolo e clavicola! Grazie al Professor Catani e a tutto il reparto di ortopedia del policlinico di Modena… Presto in pista.” Questo il commento di Savadori via social dopo l’intervento. Ricordiamo gli infortuni per cui si sono resi necessari gli inserimenti di queste placche. Per la spalla, parliamo di una caduta in occasione della sua wild card nel GP Emilia Romagna, precisamente nei primi minuti delle FP3 MotoGP. Per il malleolo destro, è stata la conseguenza dello spettacolare incidente nel GP di Stiria, quando ha centrato la moto di Dani Pedrosa.

Foto: Instagram