MotoGP, Alex Rins: Honda non gli concede il telaio Kalex

In casa Honda ci si aspettava tanto dal test di Jerez, ma l’assenza di Marc Marquez ha forse rallentato un po’ il lavoro di sviluppo. HRC ha puntato soprattutto su Stefan Bradl e Joan Mir, che hanno entrambi subito delle cadute. Alex Rins ha provato varie configurazioni aerodinamiche, ma non ha testato il telaio nonostante gli avessero promesso un trattamento da pilota ufficiale e sia il pilota del marchio con più punti in classifica. Qui i tempi finali del test a Jerez.

Nel finale Alex Rins ha rimediato una scivolata alla curva 10 che gli ha impedito di migliorare il suo crono (17°). “Ho fatto il tempo veloce con una nuova specifica della carena, ma mi aspettavo qualcosa in più“. Non ha invece provato il nuovo telaio Kalex: “Non so quanti telai abbiano portato ma non mi hanno dato la possibilità di provarlo, quindi ci siamo concentrati sull’aerodinamica“. Da circa due mesi si fa un gran parlare di questo telaio in alluminio per la Honda RC213V e finalmente ha fatto il suo esordio in pista, ma solo con il team faactory.

Bradl-Mir: pochi giri con il telaio Kalex

Stefan Bradl l’ha provato al mattino, Joan Mir nel pomeriggio. I primi segnali sembrano promettenti, ma si attende il feedback di Marc Marquez, si spera a Le Mans. Joan Mir, caduto al secondo giro di gara, ha avuto un’altra giornata difficile. Ha completato 67 giri ed ha realizzato il 15° tempo ma nel suo “giro d’uscita” con la Kalex nel pomeriggio, la moto si è fermata alla quinta curva per un guasto elettrico.

Per la prima volta sono apparse delle ali sul forcellone, in questo caso anche per Alex Rins, con l’obiettivo di migliorare la trazione. Bocche cucite sul telaio di fabbricazione tedesca: “Non posso dire molto a riguardo, perché ho fatto solo un giro e poi un problema elettrico mi ha fermato“, ha riferito il pilota maiorchino.

Joan Mir molto probabilmente non userà il nuovo telaio Kalex al GP di Le Mans. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che a Bobingen non abbiano costruito abbastanza esemplari e il primo sarà ai box di Marc Márquez. Non è certamente l’ultimo telaio che il campione MotoGP 2020 ha provato nel test di Jerez. “Può darsi che i tanti incidenti registrati in Honda siano legati all’ultima versione del telaio“.

Foto: MotoGP.com