MotoGP, Alex Marquez alla riscossa: “Non mi interessa che pensa la gente”

La nuova avventura in Ducati di Alex Marquez è iniziata nel migliore dei modi. 9°-9°-5°-3° posto nei primi due weekend della stagione MotoGP ’23 a Portimao e Termas, merito di un feeling ottimale con la Desmosedici GP22 del team Gresini. La Honda è ormai un capitolo chiuso, anche se non manca mai di fare un paragone tra il nuovo e il vecchio costruttore che ha deluso le sue aspettative professionali.

Non ha ancora il possesso completo della sua Ducati eppure è sempre in lotta con i più veloci e in ogni condizione climatica. Nelle dichiarazioni ai media sottolinea insistentemente che ora si trova in una “squadra vera“, si sta prendendo il giusto riscatto dopo l’ultimo difficile biennio MotoGP in sella alla RC-V che ha intaccato la sua reputazione. Alex Marquez ha conquistato la sua prima pole position in Argentina nel suo secondo Gran Premio con i colori Gresini. “Non mi interessa cosa pensa la gente“, ha detto il minore dei fratelli Marquez. “Credo in me stesso, credevo di fare la scelta giusta a scegliere Ducati e il team Gresini“.

Il riscatto con la Ducati Desmosedici

Non cerca scuse, adesso tra le mani ha una delle migliori moto della classe MotoGP, tutto dipende dalle sue capacità. Quarto posto in classifica generale con 33 punti, mai era volato così in alto nei tre anni Honda. Inutile affrettare i bilanci, i conti si fanno alla fine, ma le prime impressioni sono entusiasmanti. “Questo è solo il secondo round, le cose possono cambiare molto, siamo in costante progressione ed è la cosa più positiva. Non potevo immaginare un inizio così con Gresini e Ducati. Mi sento davvero bene sulla moto e con la squadra. Eppure non sto guidando nel migliore dei modi per la Ducati, su questo devo lavorare un po’ di più“.

Alex Marquez ha lasciato il fratello maggiore Marc in Honda e adesso rischia di stargli davanti, sarebbe un grande smacco all’interno della famiglia di Cervera. Mentre saliva sul podio di Termas de Rio Hondo, il pilota Repsol Honda assisteva in tv alla gioia del fratello con il marchio Ducati, che potrebbe un giorno abbracciare se le cose non andranno bene con la Casa giapponese. “Con una moto migliore invece di lottare per il quindicesimo puoi lottare per il podio, con gli stessi sforzi, dedizione e concentrazione“.

Foto: MotoGP.com