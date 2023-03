MotoGP, Aleix Espargaro Youtuber: una giornata-tipo in Andorra

Aleix Espargaro ha intrapreso una nuova avventura come Youtuber. Sul suo canale ufficiale ha pubblicato la seconda puntata del suo VLOG, dopo che nella prima aveva ricapitolato quanto accaduto nel test MotoGP a Sepang. Stavolta il pilota del team Aprilia apre le porte di casa sua per raccontarci una giornata-tipo: sveglia alle ore 8:00 del mattino e si comincia con caffè, avena e proteine in polvere.

Il buongiorno di Aleix Espargaro

L’alimentazione riveste importanza decisiva per i piloti del Motomondiale, alle prese con prototipi sempre più potenti e fisici. Segue l’allenamento, per Aleix Espargarò in buona parte in sella alla sua amata mountain bike, due volte a settimana va in palestra. Neppure la neve di Andorra, né il caldo più cocente, può frenare la sua passione per la bici, da solo o accompagnato da amici e anche ciclisti professionisti che abitano nel Principato. “Molti mi chiedono come io faccia ad allenarmi ad Andorra, perché fa molto freddo. Ovviamente qui fa freddo, ora siamo a -4º, ma se indossi abbigliamento tecnico come Dio comanda… non devo vestirmi come una cipolla con sette strati, a me bastano tre strati“.

Dopo aver completato la sua sessione di ciclismo, il maggiore dei fratelli Espargaro va a mangiare con la sua famiglia in un ristorante vicino. Pizza per i piccoli Max e Mia, insalata mista per Aleix. In compagnia di suo figlio Max si dirige verso il capannone per mostrarci tutte le sue moto, le biciclette e le auto. Sfortunatamente, il catalano ci lascia in sospeso e mostrerà la sua collezione privata nella prossima puntata. All’interno sicuramente vedremo anche l’ultimo gioiellino arrivato all’inizio dell’anno: una Porsche Cayman GT4 RS del valore di 150mila euro.

L’ultimo test a Portimao

Tra una settimana si ritorna in pista per l’ultima sessione di test preseason della MotoGP. Aleix Espargaro e Maverick Vinales dovranno limare gli ultimi dettagli della RS-GP23 sul circuito di Portimao, prima di decidere cosa omologare in vista della prossima stagione. Dopo l’amaro finale di campionato 2022 il veterano della MotoGP vuole riscattarsi e provare a sfidare la Ducati. Ancora due anni di contratto lo legano alla Casa di Noale, probabilmente saranno gli ultimi due anni di carriera in cui proverà a giocarsi il tutto per tutto. Assaggiato il sapore della vittoria a Termas de Rio Honda, adesso vuole ripetersi e puntare a qualcosa di grande: vincere il titolo mondiale.

Foto: MotoGP.com