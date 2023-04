MotoGP, Aleix Espargaró senza scuse: “È stato un incubo”

Un anno fa Aleix Espargaró festeggiava in Argentina la sua prima vittoria in MotoGP, stavolta il GP di Termas si rivela un tonfo. Aprilia sembrava potesse dettare legge e invece il miglior pilota di Noale è Maverick Vinales al 12esimo posto. La pioggia sembra avere scombussolato i piani e gli equilibri delle RS-GP23 e il veterano di Granollers si è dovuto accontentare del 15esimo piazzamento e un solo punto iridato.

Aleix Espargaró beffato dalla pioggia

Non era iniziata male la gara del maggiore dei fratelli Espargaró che ha guadagnato anche un paio di posizioni appena si sono spento i semafori, portandosi all’8° posto. Da quel momento in poi la strada si è fatta in salita ed ha perso progressivamente posizioni. “Peccato che su uno dei miei circuiti preferiti, abbiamo perso l’opportunità di lottare per la vittoria a causa della pioggia“, ha detto a Dazn il pilota dell’Aprilia. “Ma non è una scusa, non ne vale la pena, devi correre sull’asciutto e sul bagnato, e oggi è stato davvero un incubo, una delle mie peggiori gare in MotoGP“.

Cosa non ha funzionato con la RS-GP23 in questa domenica da dimenticare? “Sembrava che la gomma posteriore fosse forata, non aveva aderenza, è stata una gara lunghissima“. Un’agonia durata 25 giri e che l’ha sprofondato in fondo alla zona punti, davanti agli unici due piloti caduti nel GP dell’Argentina: Pecco Bagnaia e Brad Binder. Non è andata molto meglio al suo compagno di squadra Maverick Vinales, né al pilota del team satellite Raul Fernandez (14°). “Tutte e tre le Aprilia hanno chiuso in fondo alla classifica, molto vicini e con gli stessi problemi. Sono partito bene, aggressivo, ma poi ho notato che la moto non riusciva nemmeno a dare il massimo in rettilineo e non aveva trazione“.

Lode al nuovo leader MotoGP

Ad aggiudicarsi la vittoria è Marco Bezzecchi, vincitore della sua prima gara in MotoGP e nuovo leader del campionato. Per Aleix il pilota del team VR46 “è un leader più solido di quanto sembri“, capace di essere veloce e padrone della moto sin dal venerdì di prove. “Per me ieri è stato di gran lunga il pilota più veloce sull’asciutto, anche venerdì ero il più veloce sull’asciutto, quello con il passo più veloce accanto a me era Marco, sull’asciutto era uno dei favoriti e ha vinto sul bagnato… Un talento per il futuro, con una delle migliori, se non la migliore moto in griglia“.

La caduta di sabato nella Sprint Race e il 15° posto siglato oggi in gara lasciano Aleix Espargaró lontano dai vertici di classifica. Lo spagnolo è 13° con soli 12 punti in classifica, ben lontani dai 50 punti accumulati dalla sorpresa Marco Bezzecchi. Un divario che inizia già a pesare dopo appena due weekend di gara.

