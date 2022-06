MotoGP, Aleix Espargarò in lacrime: “Chiedo scusa a tutti”

LEGGI ANCHE VIDEO: Ecco le immagini del clamoroso errore di Aleix Espargaro

Aleix Espargarò sognava un podio nella gara di casa in Catalunya, ma un errore surreale interrompe la scia trionfale del pilota Aprilia. Al penultimo giro taglia il traguardo e pensa che la gara sia conclusa, ma in realtà doveva compiere un altro giro. Ha perso tre posizioni scivolando dalla seconda alla quinta piazza, butta al vento 9 punti importanti per la classifica iridata, al rientro ai box scoppia a piangere.

Un errore che Aleix Espargarò non riesce a digerire e che lascerà amaro in bocca per molti giorni. “Sono ancora giù, non ho voglia di niente, chiedo scusa a tutti, alla Aprilia e alla mia squadra. E’ un errore che non si può fare, non ho visto la mia lavagna, ho guardato la torre e visto L1, mancava ancora un passaggio, mi dispiace molto. Sono solo 9 punti, non era nulla di che, ma era una seconda posizione qui nella gara di casa e sono davvero molto triste“.

La delusione di Aleix Espargarò

Si assume la responsabilità dell’errore il pilota di Granollers: “Colpa mia al 100%, ho la mia lavagna, la mia squadra. All’uscita della curva la moto non trazionava molto bene, non avevo il tempo di guardare da lontano, ho visto solo il distacco da Martin che era quello che mi interessava. Ho guardato la torre e ho sbagliato…E’ solo colpa mia“. Il week-end di MotoGP era iniziato sotto un’ottima stella, il più veloce nelle prove libere, pole position e record del circuito…

Tutto ha girato in suo favore, almeno fino al penultimo giro… “Mi aspettavo di essere più competitivo, ieri la mia squadra mi ha messo un po’ di paura per il consumo delle gomme. Mi hanno detto di partite senza attaccare forte, ma abbiamo pensato che questo fosse il miglior modo, lo ha fatto Fabio Quartararo e io ho perso tempo. Avevo più passo delle Ducati Pramac… ma ormai era troppo tardi“.

Il commento di Rivola

Al termine della gara l’a.d. Massimo Rivola non vuole infierire su Aleix Espargarò: “Non scendiamo nei dettagli, è disperato, non è questo il momento di fare il terzo grado. E’ importante aver dimostrato di esserci… Se penso alla prossima gara al Sachsenring penso che potremo essere molto veloci, Aleix è in forma smagliante. Ci teneva tanto a finire bene, peccato aver perso tanti punti… Se ne avesse bisogno sarà l’occasione per avere un po’ di grinta in più“.