MotoGP, Aleix Espargaró con problemi al braccio: “Sono preoccupato”

Aleix Espargaró era entusiasta di provare le ultime novità aerodinamiche della sua Aprilia RS-GP23. Nella prima giornata di test a Portimao gli occhi del paddock MotoGP sono tutti puntati sulle nuove appendici aerodinamiche attaccate al forcellone, ma il pilota di Granollers fa risuonare un campanello d’allarme. 12° crono con un distacco di otto decimi da Pecco Bagnaia, Maverick Vinales nella top-3.

Timori alla vigilia del Mondiale MotoGP

Il sabato dell’Algarve è una giornata opaca per Aleix Espargaró, con gli altri piloti Aprilia, compresi quelli del team satellite, in top-10. Al mattino ha rimediato anche una caduta, a destare qualche preoccupazione non è il pacchetto tecnico ma le condizioni di salute del veterano della classe MotoGP. Lo scivolone mattutino gli è costato una botta all’anca e al piede, ma non desta problemi. Il numero 41 ammette “un problema al braccio destro, sono un po’ preoccupato perché è insolito“. Domenica riproverà a girare nell’ultima giornata di test preseason, lunedì effettuerà dei controlli medici per capire la condizione clinica. Un paio di anni fa è stato operato di sindrome compartimentale, il timore è che possa manifestarsi di nuovo. “Dovevo finire prima il test“.

La nuova aerodinamica Aprilia

L’alfiere di Granollers stava testando l’inedito pacchetto aerodinamico della Aprilia RS-GP. Si attendeva un’ulteriore evoluzione del motore, a Sepang aveva parlato di test in fabbrica sul banco di prova in ottica Portimao. Invece gli uomini di Noale hanno stupito con alcune trovate a dir poco ingegnose sul pacchetto ‘aero’. “Hanno molta influenza. Abbiamo fatto molti test con le nuove ali, sulla forcella, sulle carene, sull’avantreno“, spiega il minore dei fratelli Espargaró. Il dolore al braccio potrebbe dipendere proprio dal carico extra. “Non sono sicuro che i miei problemi al braccio siano dovuti a questo. Il carico aerodinamico era già molto alto prima, ma con l’aerodinamica impostata al massimo la velocità nell’ultima curva è davvero alta. Questo fa la differenza“.

Non c’è stato il tempo di tentare un time attack con le gomme morbide, molto probabilmente ci proverà stamane. “Altri piloti lo hanno già fatto e quindi migliorato i tempi. Sono sicuro di poter essere fra i primi tre e questo mi fa pensare che siamo forti sia in qualifica che in gara“, ha concluso Aleix Espargaró. “Sono pronto, mi sento meglio qui che in Malesia“.

