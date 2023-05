Un altro weekend senza podio per Aleix Espargaró che lascia Jerez con una caduta nella MotoGP Sprint e un 5° posto in gara. A Noale avevano previsto ben altro inizio di stagione per il “Capitano”, ma ancora non ha trovato il giusto feeling con l’Aprilia RS-GP23. “Sono molto deluso”, ha commentato dopo la tappa spagnola. “Avevo una delle migliori moto, però conta domenica. Non riesco a fare le mie traiettorie. La ruota anteriore continua a slittare quando mi avvicino a qualcuno e la moto non sterza”.

Problemi con il launch control

Sul giro singolo il pilota di Granollers ha dimostrato di poter fare la differenza, ha conquistato una pole position che lasciava ben sperare. Nella Sprint e nella gara domenica ha fallito l’holeshot, il launch control KTM si è rivelato fulminante per il prototipo veneto. Un altro punto debole su cui si dovrà lavorare a breve termine. I problemi sono aumentati quando Aleix Espargaró si è ritrovato ad inseguire gli avversari, con la pressione della gomma anteriore che lievitava. Non va alla ricerca di alibi, bensì di una chiave di lettura che possa portare a proficue conclusioni. “Ho una delle moto migliori, ma una volta che sono nella mischia non posso correre come voglio“.

Aleix Espargaró bruciato in partenza

Facile delineare i problemi registrati con la RS-GP a Jerez. “Perdo l’anteriore ogni volta che mi avvicino [al pilota davanti], la moto non gira, la gomma anteriore è un disastro. Dobbiamo capire se l’aerodinamica impianta temperatura e pressione sulla gomma anteriore“. In condizioni simili sorpassare diventa difficile, avvicinarsi al podio è impossibile. Dopo quattro Gran Premi ha raccolto solo 29 punti che valgono il 13esimo posto in classifica piloti MotoGP, il leader Francesco Bagnaia è a 53 lunghezze di distanza. Se qualcosa non cambia nel breve termine sarà difficile inseguire il sogno del titolo mondiale come avvenuto nel 2022.

Intanto la concorrente KTM si avvicina all’Aprilia e rischia di superarla. “Voglio congratularmi con KTM, quello che stanno facendo è pazzesco“, ha commentato il veterano della classe regina. Non crede però che la sua RS-GP sia da meno. “Ho la sensazione che la mia moto sia migliore della loro, quindi è per questo che sono ancora più frustrato. Perché lo hanno fatto con una moto peggiore“.

Le bandiere rosse dello scorso weekend hanno costretto i piloti a ben quattro partenze e in tutte le occasioni le RC16 hanno letteralmente bruciato il prototipo veneto. “Dobbiamo migliorare il sistema. Se avessi mantenuto le prime posizioni nei primi giri avrei potuto lottare per la vittoria. Invece una volta che mi hanno raggiunto per me è finita“.

“58” il racconto illustrato ispirato allo straordinario Marco Simoncelli, su Amazon

Foto: MotoGP.com