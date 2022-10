MotoGP, Agostini: “Bagnaia, è quasi fatta. Povero Quartararo…”

Dopo la gara del Sachsenring era difficile pensare che oggi ci saremmo ritrovati con una classifica MotoGP che vede Francesco Bagnaia leader e Fabio Quartararo distante 14 punti. Infatti, con la caduta e il ritiro in Germania il pilota Ducati finì a 91 lunghezze dal francese, vittorioso in quel weekend. Non sembrava ci fossero più chance per lui di tornare in lotta per il titolo. Invece…

Da Assen in poi Pecco ha cambiato marcia, mentre il campione in carica ha avuto qualche problema e ha subito una rimonta che non si era mai vista nella storia della top class del Motomondiale. A due gare dalla fine della stagione la bilancia pende nettamente a favore dell’italiano, anche se non è affatto il momento di cantare vittoria. Tra Sepang e Valencia può ancora succedere di tutto.

Agostini su Bagnaia e Quartararo dopo Phillip Island

Bagnaia per laurearsi campione del mondo MotoGP già in Malesia deve guadagnare altri 11 punti su Quartararo. Se ci riuscisse coronerebbe il sogno di una carriera intera. Inoltre, l’ultimo pilota italiano a vincere con una moto italiana nella classe regina del Motomondiale è stato Giacomo Agostini con la MV Agusta nel 1972. Cinquant’anni dopo, Pecco può riuscire nell’impresa.

Intervistato dal quotidiano La Repubblica, il grande Ago si è così espresso sulla possibilità che il ducatista riesca a vincere il titolo 2022: “Glielo auguro. In classifica ha superato il povero Quartararo e mi sa che non lo ferma più nessuno. Magari diventa campione già a Sepang, anche se nelle moto è sempre meglio attendere la matematica. Può sempre succedere di tutto“.

Al quindici volte campione del mondo è stato domandato perché abbia definito “povero” Quartararo e questa è stata la risposta: “Mi spiace vederlo così. È bravo, però oggi la Ducati è la Ducati. Con Pecco la moto forma un binomio eccezionale, una cosa bellissima e sbocciata in maniera prepotente. Gli basta finire primo ancora una volta e praticamente è fatta“.

Manca una star nel campionato MotoGP

Bagnaia è a un passo dal realizzare il suo sogno e spera che un eventuale successo lo possa poi aiutare a consolidarsi negli anni come punto di riferimento della MotoGP. Vincere una volta non è semplice, però farcela più volte lo è ancora di più e solo i campioni veri ci riescono.

Il campionato ha bisogno di stelle. Agostini nel corso dell’intervista ha ribadito questo concetto: “Serve un personaggio, qualcuno che si imponga con continuità, che conquisti e faccia sognare i tifosi. Se ogni anno c’è un campione differente, la gente penserà che chiunque possa comandare in MotoGP. Sono certo, serve una stella“.

Il rientro di Marc Marquez è senza dubbio utile ad attirare maggiore interesse sulla top class, ma non basta. Non a caso, i vertici del Motomondiale hanno deciso di introdurre la Sprint Race dal 2023. Si cercano soluzioni che possano generare più spettacolo in pista e spingere più gente a seguire la MotoGP, vedremo se funzionerà.

Foto: Instagram @MotoGP