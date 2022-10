Dopo il GP d’Australia la classifica piloti della classe MotoGP ha un nuovo leader e si chiama Pecco Bagnaia. Il pilota torinese della Ducati, forte del podio a Phillip Island e della caduta di Fabio Quartararo, si porta a quota 233 punti e vanta un vantaggio di 14 punti sul campione in carica della Yamaha. Aleix Espargarò anche stavolta non riesce a sfruttare la debacle di Quartararo e deve accontentarsi del nono posto in gara. L’alfiere Aprilia adesso ha un bottino di 206 punti e vede aumentare la distanza dalla vetta a 27 lunghezze. Qui le video highlights del GP Australia

Enea Bastianini, partito dalla 15esima finestra in griglia, ha rimontato fino al quinto posto, forte di una sapiente gestione delle gomme nella seconda parte. Consolida la quarta posizione in classifica a -42 dal futuro compagno Pecco Bagnaia, rinuncia quasi matematicamente alla corsa per il titolo MotoGP, ma il terzo posto finale è a -15. Gara casalinga sfortunata per Jack Miller che viene centrato in pieno e scaraventato a terra. Il pilota australiano del team Lenovo Ducati resta quinto in classifica piloti, ma deve dire addio ad ogni speranza di puntare al Mondiale. Nota di merito a Marco Bezzecchi che si conferma “rookie of the year” al termine del GP d’Australia.

Classifica Piloti MotoGP 2022

Pecco Bagnaia – 233 punti

Fabio Quartararo – 219 punti

Aleix Espargarò – 206 punti

Enea Bastianini – 191 punti

Jack Miller – 179 punti

Brad Binder – 160 punti

Johann Zarco – 159 punti

Alex Rins – 137 punti

Jorge Martin – 136 punti

Miguel Oliveira – 135 punti

Maverick Vinales – 122 punti

Luca Marini – 111 punti

Marc Marquez – 104 punti

Marco Bezzecchi – 93 punti

Joan Mir – 77 punti

Campionato Costruttori

1 Ducati 407 punti (vincitore del titolo)

2 Aprilia 242

3 Yamaha 227

4 KTM 212

5 Suzuki 163

6 Honda 144

Campionato Mondiale a Squadre