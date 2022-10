MotoGP Phillip Island: Super Alex Rins in trionfo, Bagnaia nuovo leader

Il ritorno a Phillip Island si preannunciava determinante per le sorti del Mondiale MotoGP. Così è stato: Pecco Bagnaia è ora il nuovo leader iridato, Fabio Quartararo sbaglia ed è diventato l’inseguitore a 14 punti di ritardo. Ma non è il ducatista l’eroe di giornata: Alex Rins è scatenato da subito e non si risparmia, che bella vittoria per Suzuki! Nonché storica: l’unico precedente in classe regina porta la firma di Kevin Schwantz in 500cc nel 1993, ma all’Eastern Creek Raceway! Il pilota spagnolo ha compiuto una vera e propria impresa per il marchio prossimo al ritiro dalla MotoGP. Torna sul podio Marc Marquez, che raggiunge quota 100 ma soprattutto riporta il sorriso in casa Honda. È festa anche per Marco Bezzecchi, ora ufficialmente Rookie dell’Anno alla fine di questa corsa. Qui le video highlights del GP Australia

Le gomme

L’inatteso: il campione è KO!

Dopo l’acquazzone nel warm up, la corsa scatta su pista totalmente asciutta. Scattano al meglio Martin e Marquez, segue poi la top 3 della classifica generale, partenza da dimenticare per Zarco precipitato fuori dalla zona punti. Dopo qualche giro però la situazione si complica sensibilmente per Quartararo, che commette un errore e finisce largo, precipitando in 21^ posizione! Lo scenario peggiore per il campione in carica dopo la fatica compiuta per buona parte di questa stagione 2022. Segue però il grosso colpo di scena, il campione in carica è out! Zero pesantissimo con due soli GP rimasti in questa intensa stagione 2022, il bis iridato ora sembra scivolare via…

Phillip Island è storia Suzuki

Non va meglio all’eroe di casa Jack Miller, colpito al posteriore della sua D16 da Alex Marquez, proprio nella curva che ora ha preso il suo nome! Il pilota spagnolo si scusa immediatamente prima in pista, poi nel box col collega australiano. Tornando davanti, cambiano tante cose col passare dei giri: Martin perderà la testa della corsa a vantaggio di Bagnaia, Rins e Marquez, a capo di un corposo ed agguerrito trenino. Doppio zero per Monster Yamaha con la caduta di Morbidelli, davanti è battaglia serrata. E vince il più inatteso: Alex Rins li beffa tutti, la Suzuki prossima al ritiro trionfa sul mitico tracciato australiano! Marc Marquez e Pecco Bagnaia completano il podio alla fine di una corsa davvero imprevedibile.

La classifica in gara

La classifica iridata

Foto: motogp.com