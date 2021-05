Mattinata complessa a Le Mans, con Adrián Fernández al comando davanti a Yuki Kunii e ad Andrea Migno. Tante cadute, classifica combinata invariata.

Condizioni complesse anche in questo importante terzo turno di prove libere. C’è un rookie al comando, Adrián Fernández piazza nei minuti finali il tempo di riferimento davanti a Yuki Kunii e ad Andrea Migno (ad Acosta provvisoriamente 2° è stato tolto il giro veloce). Tempi che però non intaccano la classifica combinata, essendo molto più alti di quanto visto nelle FP2: tra gli altri, passano in Q2 i nostri Antonelli, Migno, Fenati, Nepa e Rossi, troveremo in Q1 invece il leader Moto3! Tutti gli orari di oggi.

Prove libere 3

Si ricomincia, come accaduto nelle FP1, su pista bagnata e con temperature molto basse (12° C e 7° C sull’asfalto). Difficilmente ci saranno cambi in classifica combinata… Anche oggi è una carrellata di incidenti, a partire dal highside per Suzuki all’entrata dell’ultima curva. Seguiranno i rookie Artigas e Izdihar, la wild card Matsuyama alla curva 5. Non manca un bel rischio anche per Acosta, che poco dopo però passa al comando della classifica dei tempi del turno. Non è fortunato invece il compagno di box Masiá, lanciato dalla sua KTM all’ultima curva.

A referto anche una scivolata per García e Rossi, più un bel botto per Tatay anche lui alla curva 14. A circa metà sessione cambia il nome al vertice, zampata di Kunii che passa in testa, non sono immuni da incidenti in seguito nemmeno Yamanaka, il leader Moto3 provvisorio, Izdihar e Artigas una seconda volta. In testa in seguito compare il rookie Adrián Fernández, che manterrà fino alla bandiera a scacchi la prima casella, seguito da Yuki Kunii e da Andrea Migno. Ma non cambia il fatto che i primi due saranno tra i protagonisti in Q1, assieme tra gli altri anche ad Acosta.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: motogp.com