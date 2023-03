Marc Marquez: “Il ritiro era possibile. Rossi? Forse parleremo tra 20 anni”

Il peggio è alle spalle, ma Marc Marquez non sembra essere ancora nella condizione per poter puntare a rivincere il titolo MotoGP. Se da una parte il suo braccio destro è finalmente a posto e non gli dà più noie, dall’altra c’è una Honda ancora non sufficientemente competitiva.

Lui si sente pronto a lottare per lottare per podi e vittorie, però la sua RC213V non lo è ancora. In casa HRC c’è parecchio lavoro da fare per consentirgli di ambire alle posizioni top. In questi mesi è stato compiuto un grande sforzo sulla nuova moto, però i pochi giorni di test pre-campionato non bastano per sistemare ogni aspetto.

MotoGP, Marquez si sente recuperato fisicamente

Marquez, intervistato dal Corriere della Sera, si dimostra tranquillo nonostante la consapevolezza di non poter insidiare Ducati e conferma di stare bene fisicamente: “Non siamo vicini ai primi – afferma – ma è inutile farsi venire il sangue amaro. Meglio rimanere concentrati. Comunque vedo passi avanti. Io in inverno sono tornato ai livelli di prima, ora manca il passo finale: migliorare il rendimento in gara. Nelle prime 4-5 vedremo quanto sono competitivo. Vincere il titolo? Dura, ma è sempre l’obiettivo“.

A proposito di Ducati, non può che riconoscere che in questo momento rappresenti il riferimento della griglia MotoGP: “Hanno iniziato a fare un grande lavoro dal 2017 – commenta – e il titolo era solo questione di tempo. Non soltanto Bagnaia, ma le altre Ducati sono sempre in alto. È una sveglia per gli altri costruttori: imparare, migliorare, studiare“.

Marquez e la paura del ritiro

Marc ha avuto modo di ribadire che il pensiero del ritiro è stato qualcosa di reale, quando le condizioni del suo braccio destro erano precarie e non c’erano certezze per il futuro: “Sì, mi viene ancora da piangere a pensarci. Ne avevo parlato per un mese con mio padre e con il mio amico-assistente José. Era una delle possibilità. Ma essendo un atleta e una persona ambiziosa, ho cercato un’ultima chance con la quarta operazione“.

La buona riuscita del quarto intervento chirurgico ha salvato la carriera del fenomeno di Cervera. Dal 2020 in poi sono stati commessi alcuni errori, alcuni anche suoi, e ciò ha compromesso il suo futuro in MotoGP. Ma alla fine tutto è andato per il meglio e lui è posto fisicamente, adesso tocca alla Honda dargli una RC213V competitiva.

Il rapporto con Valentino Rossi

Un tema ricorrente è il rapporto con Valentino Rossi, ormai distrutto dopo i fatti del 2015. Oggi impensabile che i due facciano la pace. Tuttavia, Marquez non esclude di poter tornare a parlare con il Dottore un giorno: “Mai dire mai. Non succederà domani, ma magari tra 20-30 anni chissà…“.

Marc ha parlato dell’argomento anche nella serie “All In” su Amazon Prime Video. Si è tolto qualche sassolino dalle scarpe raccontando la sua completa versione dei fatti. Lo stesso Rossi era stato invitato dal regista a fare un intervento, ma c’è stato un rifiuto. Vedremo se un giorno i rapporti cambieranno tra i due oppure se tutto rimarrà invariato. Entrambi hanno altre priorità, non c’è dubbio.

Foto: Honda