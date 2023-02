MotoGP, Marc Marquez si confessa: “Non posso piacere a tutti”

Marc Marquez si è perfettamente ambientato a Madrid, dove vive in quartiere residenziale alle porte della capitale. Il fuoriclasse della MotoGP qui risiede da oltre un anno in compagnia di suo fratello Alex, ritornano a Cervera solo in rare occasioni. Una nuova mentalità che si riflette anche nella scelta delle amicizie e dei risvolti professionali, come la scelta di creare un’agenzia di management chiamata ‘Vertical’. Nelle prossime ore su Amazon Prime andrà in onda il docu-film ‘All In’ incentrato sulla sua carriera, in particolare sull’ultimo difficile periodo costellato dalle operazioni all’omero.

Il lato nascosto di Marc Marquez

Il campione della Honda mostrerà per la prima volta il suo lato più segreto, a casa e in pista. Una telecamera fissa sulla sua vita privata e professionale, in attesa che aprisse gli occhi al termine di un’operazione… “Ho passato due anni molto difficili, ma mi hanno reso più maturo, più forte, non avendo paura di espormi. L’idea iniziale era di vincere ancora, ma, all’improvviso, il problema all’occhio, ancora il braccio… Ci sono momenti di tensione con la Honda, con la mia squadra, altri felici. Quando vedo il risultato dico: ‘Ne è valsa la pena’“, racconta Marc Marquez a ‘Marca’.

Non si mai tirato indietro, deciso a mostrare tutto e che la vita di un pilota non è quella di un super eroe. Sicuramente ci sono i tornaconti economici, ma anche tanta sofferenza, momenti di disperazione in cui ha pensato di alzare bandiera bianca. Lacrime e sorrisi, vittorie e cadute, “the dark side of the champion”, l’altro lato di un atleta che non tutti sono disposti a mostrare. Una confessione a cuore aperto davanti alle telecamere, al fan, al mondo intero. Un esperimento televisivo senza precedenti nel mondo della MotoGP: “L’obiettivo è dimostrare che da un giorno all’altro la tua vita cambia in meglio o in peggio“.

Obiettivo MotoGP

Sicuramente non piacerà a tutti, ma non esiste il pilota perfetto e non pretende di esserlo. “Non posso piacere a tutti“. Affronta argomenti scottanti senza peli sulla lingua, come le vicende del 2015 legate a Valentino Rossi. Uno sguardo al passato aspettando il futuro, dove l’obiettivo è solo quello di ritornare ad essere il re della classe regina. “Amo la pressione. Tante volte, quando non ce l’ho, cerco di crearla“, ha sottolineato Marc Marquez alla vigilia di ‘All In’ “Voglio un altro titolo. Per farlo ti esponi al rischio, può succedere (un altro infortunio). Anche questo è il motociclismo. Altrimenti chiunque prenderebbe una moto“.

Dopo la messa in onda del video sarà tempo di pensare soltanto al prossimo test MotoGP dell’11-12 marzo a Portimao. Un appuntamento cruciale per stabilire la base della nuova RC213V con cui affrontare la stagione ’23. Nessuna idea di cambiare aria per il momento, Marc Marquez rispetterà il contratto e quel patto morale che lo legherà alla Honda fino al termine del 2024. Voglio ritornare a vincere insieme, sono chiamati ad un’impresa al limite del possibile. “La Honda è la prima interessata a cambiare le cose. Ci sono momenti per tener duro e ora è il momento di essere uniti. Non si cambia da un giorno all’altro. Vedremo a Portimao, allora potrò dire: ‘Possiamo esserci oppure no‘”.

Foto: MotoGP.com