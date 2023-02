MotoGP, Marc Marquez-Honda fino al 2024: un patto morale da rispettare

Nelle prossime ore uscirà il docu-film ‘All In’ dedicato a Marc Marquez, incentrato sugli ultimi anni difficili del campione MotoGP. L’incidente di Jerez, quattro volte in sala operatoria, la diplopia, il ritorno in pista. Giunto alla soglia dei 30 anni non ha ancora intenzione di fermarsi, la condizione fisica è ritornata ottimale, il sogno è sempre lo stesso: vincere il nono titolo mondiale. Ma più che un sogno preferisce definirla un’illusione: “Quando sei bambino è bello sognare, ora sono illusioni che devi inseguire per realizzarli“.

La ripartenza di Marc Marquez

La quarta operazione del 2 giugno scorso è servita a riaccendere le illusioni, perché sembrava che tutto fosse destinato a finire. Un volo negli Usa alla Clinica Mayo per evitare ogni margine di errore nell’intervento all’omero destro, alle porte dell’autunno finalmente il rientro graduale in sella alla Honda. Oltre che ad una vita normale. Per ritornare sul trono della MotoGP però non basta uscire dal tunnel degli infortuni, la Honda deve compiere un miracolo altrettanto simile. L’arrivo di Ken Kawauchi costringe per certi versi a ricominciare daccapo, a testare ogni componente della RC213V. Un percorso in crescendo che richiederà tempo, impossibile quantificare. Marc Marquez quanto è disposto ad aspettare?

Fino al 2024 fedele alla Honda

Sicuramente rispetterà i termini di contratto, spazza via l’ipotesi di un addio anticipato. “Sono della Honda ancora per due anni, mi hanno rispettato tanto in tutta la mia carriera e soprattutto quando mi sono infortunato. Il mio sogno è ritornare a vincere con la Honda – ha detto il fenomeno di Cervera a ‘Mundo Deportivo’ -. Con loro ho vinto, abbiamo sofferto insieme e ora voglio vincere ancora con loro. Logicamente ci sono molti fattori, sia in pista che fuori, ed è qui che dobbiamo remare tutti nella stessa direzione per andare avanti“. Dopo il test di Valencia la pazienza sembrava già finita, ma ora non è il momento di arrabbiarsi o creare tensione. Questo è il tempo di lavorare insieme, la stagione MotoGP ancora non è iniziata, nel test di Portimao si attende un altro passo in avanti.

L’atmosfera nel paddock MotoGP

Dopo l’uscita di scena di Valentino Rossi dal paddock, le grandi rivalità sembrano finite, tutti i piloti vanno d’accordo tra loro. Eppure quando Marc Marquez al Mugello ha annunciato che avrebbe momentaneamente lasciato il campionato per operarsi, solo due piloti sono andati a salutarlo. “Aleix (Espargarò) il più anziano, Dovizioso, che non compare nella docuserie, i veterani… Penso che sia più una questione di età piuttosto che personale. Perché quando sei giovane non dai importanza a certe cose“, ha concluso il pilota Honda. “Senza i social ci sarebbe meno buonismo, tutto per il gusto di fare bella figura“. Ma sicuramente i tempi di una volta non esistono più.

