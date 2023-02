Sanzio Raffaelli, il mitico Malabrocca, lascia le corse. Sarà vero?

Malabrocca va in pensione ma pochi ci credono. Sanzio Raffaelli continuerà certamente a frequentare il paddock ed il box della Sic58, se non come tecnico, sicuramente come amico. Paolo Simoncelli gli ha regalato un casco replica per ringraziarlo di quanto ha fatto in tutti questi anni, prima come meccanico di Marco poi nello staff del team.

“Se capita farò ancora qualcosa perché la passione c’è sempre ed è molto forte – racconta Sanzio Raffaelli – Però vado in pensione. Ho lavorato con Marco, ho vinto il Mondiale 125 con Emilio Alzamora, ho partecipato come meccanico alla vittoria del Mondiale di Chaz Davies in Supersport 600. Ho fatto tanto, ora è arrivato il momento di rallentare un po’ “.

Quando hai conosciuto Marco Simoncelli?

“Quando lavoravo nel Motomondiale con team Matteoni Racing. Veniva nell’officina di Matteoni ed era un ragazzo educato e molto generoso, come sua mamma. Però era anche grintoso e determinato come suo babbo. Il meccanico che seguiva il SIC nell’ Europeo andò via e Matteoni mi disse che dovevo seguire Simoncelli nell’ Europeo. Tra me è Marco era nata così una bella collaborazione ma soprattutto una profonda amicizia”.

Con te ha vinto, anzi, ha dominato l’Europeo.

“Ha iniziato l’Europeo con me e, non so perché, ha iniziato a vincere. Le ha vinte tutte e si è aggiudicato quindi il titolo. Nel 2002 ha conquistato anche i suoi primo punti nel Mondiale. Ricordo ancora quella giornata in Portogallo, all’Estoril, sotto una pioggia torrenziale. Marco non voleva partire. Io ho cercato di convincerlo. Vai Marco, vai! E’ partito indietro ma è andato forte, sempre più veloce. Gli altri piloti cadevano e lui era lì che correva si quella pista bagnatissima. Si è classificato 13esimo ed ha conquistato così i suoi primi punti nel Mondiale. E’ uno dei tanti ricordi che mi restano nel cuore”.

