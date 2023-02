MotoGP, Alex Marquez: “Questa Ducati ti semplifica la vita”

Alex Marquez ha ritrovato stimoli dopo aver provato la Ducati Desmosedici a Valencia nel novembre 2022. In Malesia ha riconfermato il buon feeling con la GP22, anche se dovrà ancora apportare modifiche al suo stile di guida per fare un ulteriore step. Il due volte campione del mondo è pronto a togliersi belle soddisfazioni nel campionato MotoGP con il team Gresini, a cui è legato da contratto biennale.

Alex Marquez sorride con Ducati

Sono stati tre giorni di divertimento quelli del test a Sepang e questa è sicuramente la prima buona notizia. Il triennio con la Honda è un capitolo ormai chiuso e non vede l’ora di cominciare la stagione MotoGP ’23. Rispetto alla prima uscita con Ducati dell’8 novembre scorso, Alex Marquez ha ottimizzato i dettagli di seduta ed ergonomia. Quanto basta per cominciare a risalire nella classifica dei tempi e centrando la top-10 nella combinata. La pioggia ha un po’ frenato la fase di adattamento, ma ci sono idee chiare per il prossimo test a Portimao dell’11-12 marzo. Ci saranno da definire le ultime impostazioni di elettronica, con alcuni aggiornamenti 2023 che potrebbero rivelarsi utili anche per il pilota di Cervera.

Subito forte nella stagione MotoGP ’23

Il supporto dei vertici di Borgo Panigale è stato superlativo. Davide Tardozzi assicura che “quest’anno sarà chiaro perché Alex Marquez è due volte campione del mondo“. Un’accoglienza unica, una storia ben diversa dalle ultime due stagioni trascorse in Honda. “La Ducati vuole che gli otto piloti che guidano le loro moto siano davanti e ti danno un grande supporto. È qualcosa di cui essere grati e ti fa sentire importante all’interno della fabbrica“. Il pilota Gresini può concentrarsi sulla Desmosedici GP22 senza dover testare nuove componenti, ma affidarsi ad una base ben consolidata con cui Pecco Bagnaia ha vinto l’ultimo titolo MotoGP. “Questo mi aiuta anche a concentrarmi su ciò che ho a disposizione. Ti semplifica la vita, perché si vede che è una moto che funziona, devo solo sfruttarla al meglio“.

Medesima filosofia adottata dal team Mooney VR46, scegliendo di proporre le GP22 ai suoi piloti Luca Marini (best lap a Sepang) e Marco Bezzecchi, che non dovranno provare nessuna novità per la Casa madre. Una buona occasione per partire subito con il piede giusto e soprattutto per ritrovare il fiuto del podio, mancato nel biennio 2021-2022 con la Honda. “La moto permette molto di più“, ha dichiarato Alex Marquez a Motorbike Magazine -. Ogni volta che sono in moto mi diverto, ma anche andare forte è importante per divertirsi“.

Foto: MotoGP.com