MotoGP, Valentino Rossi ribatte a Marc Marquez: “Fa solo una brutta figura”

Dopo la prima stagione con le auto e un viaggio a New York con la fidanzata Francesca e sua figlia Giulietta, Valentino Rossi fa tappa a Valencia. Arrivato nel paddock venerdì sera, ha seguito le qualifiche da bordo pista, con un occhi odi riguardo per Pecco Bagnaia. Il 25enne torinese sta per regalare una storica vittoria non solo al marchio Ducati, ma anche alla VR46 Academy, che su di lui ha scommesso dal 2013. Pecco Bagnaia colma quel vuoto lasciato dal Dottore lo scorso novembre, quando qui a Valencia ha detto addio alla MotoGP. La storia continua…

Pecco Bagnaia erede di Valentino Rossi

“Sono l’ultimo italiano ad aver vinto un Mondiale e sarebbe bellissimo se il prossimo fosse Pecco“, ammette Valentino Rossi a ‘La Gazzetta dello Sport’. Hanno visto lungo Alessio Salucci quando ha scelto di puntare sul cavallo piemontese nell’estate del 2013 a Brno, dopo un incontro quasi fortuito al motorhome della Dainese. Anche Ducati ha scelto di giocarsi la carta Bagnaia alla fine del 2017, scritturandolo alla vigilia della sua ultima stagione Moto2 (2018) in cui si è affermato per la prima volta campione del mondo. “Pecco va proprio forte, ha bisogno della sua comfort zone, ma quando è a posto con la moto è imprendibile. Inoltre è gentile, educato, un bravo ragazzo, si vede che viene da una famiglia perbene“.

L’ultimo consiglio del Dottore

A Valencia manca l’ultimo passo prima di sedersi sul trono della MotoGP, al termine di un campionato stratosferico. Nella prima parte ha accusato i troppi errori personali e qualche ritardo tecnico della Ducati GP22. Ha recuperato 91 punti in classifica su Fabio Quartararo arrivando a +23, ci ha sempre creduto. E’ il giorno dei conti finali, servirà soprattutto sangue freddo e una mente lucida, preparata ad ogni evenienza. Su questo punto martella l’esperienza di Valentino Rossi. “Deve essere pronto a tutto, anche se Quartararo gli starà davanti e può vincere… non fare cappelle“.

Yamaha chiama il team VR46…

L’unica nota dolente in questa stagione MotoGP è il momento “no” di Franco Morbidelli. Con la Yamaha M1 sta facendo più fatica del previsto, ma i risultati di Fabio Quartararo fanno crollare ogni alibi. “Mi aspettavo fosse più competitivo, invece sta faticando“. Yamaha e Lin Jarvis stanno studiando come accaparrarsi il team satellite VR46 già dall’inizio del campionato 2024, per il gruppo di Valentino Rossi sarebbe un azzardo lasciare una Ducati così competitiva e a cui è legato da contratto triennale. “Ha molto senso questa cosa, ma noi facciamo la squadra per stare davanti. Vogliamo le moto che vanno più forte“.

Valentino Rossi risponde a Marquez

Infine una battuta su Marc Marquez che, durante il weekend della Malesia, ha detto che sarebbe pronto a ripetere quanto fatto nel 2015. Una pagina di motociclismo che continua a ritornare in auge, segno evidente che ai piani alti della MotoGP qualcosa non ha funzionato a livello decisionale. Un capitolo di storia che resterà sempre aperto, mai archiviato del tutto. “Tutti hanno capito cosa è successo, ovvio che lui vada avanti su questa linea. Quindi tutte le volte che dice che non è vero fa solo una brutta figura“.

