Il circuito di Sepang rispolvera molti ricordi, come la morte di Marco Simoncelli nel 2011 o la diatriba tra Marc Marquez e Valentino Rossi nel 2015. Lo spagnolo della Repsol Honda sa che dopo quella gara di MotoGP qualcosa è cambiato a livello di carisma e seguito, dopo quell’episodio sono stati in molti ad accoglierlo con fischi al momento dell’ascesa sul podio. Un episodio su cui non ha mai fatto dietrofront, se potesse ritornare indietro farebbe tutto uguale.

Marc Marquez e Valentino Rossi a Sepang 2015

Il suo ritorno in MotoGP ha sicuramente ravvivato l’interesse per questo campionato già avvincente. Chiusa l’era di Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, al centro dei riflettori c’è sempre Marc Marquez, la più grande leggenda ancora in pista. “Non voglio vederla così, perché sarebbe come sminuire i miei compagni di squadra e i rivali“. Nella stagione 2022 sono venuti a mancare due grandi protagonisti in una sola volta: Marc Marquez, alle prese con il quarto intervento al braccio, e Valentino Rossi, che si è ritirato lo scorso novembre dalle corse. “Valentino ha scelto di ritirarsi ed è chiaro che manca molto alla MotoGP, ma è una cosa che va accettata“.

Nessun rimpianto per Marquez

Nonostante il ritiro Valentino Rossi continua ad essere amato e ricordato dal pubblico a casa e sulle tribune. “In Australia c’erano tante bandiere 46, è stato un nome che pesa tanto“. Sette anni fa sul tracciato della Malesia si sono resi autori di una pagina indelebile di storia del motociclismo, nel bene e nel male. Se potesse tornare indietro non si comporterebbe diversamente. “Ricordo perfettamente la conferenza stampa“, ha sottolineato Marc Marquez ad ‘AS’. “Non ci ho capito niente, perché è come se dicessero che domenica scorsa abbia sorpassato Bagnaia e non Rins. Non avrebbe senso dirlo… A 22 anni mi comporterei di nuovo allo stesso modo. Ripeto, avendo 22 anni e per come è successo tutto, non mi comporterei diversamente, perché l’unica cosa che ho fatto è stato combattere in una gara, più del solito nei primi giri“.

Una rivalità senza fine

Risulta evidente un certo accanimento su Valentino Rossi nel GP della Malesia 2015. Marc Marquez la imposta in maniera leggermente differente. “Nessuno dei due aveva più velocità dell’altro, abbiamo combattuto per alcuni giri finché uno ha perso le staffe. Credo che avrebbe gestito tutto diversamente da come ha fatto, perché quello che ha perso la pazienza è stato lui… Se volevo dargli fastidio o fare spettacolo, non rischiavo di sorpassare Lorenzo alla curva dieci, in discesa (in Australia, ndr)”.

Da allora ha ricevuto in molte occasioni dei fischi al momento della premiazione sul podio e applausi in caso di cadute. “C’era una persona che poteva fermarlo, ma non ha voluto. Ho deciso di voltare pagina e lui ha deciso per la sua strada“, ha concluso il sei volte campione della MotoGP. Ora che Valentino Rossi ha chiuso con il Motomondiale il loro rapporto potrebbe essere migliore, invece no… “Non lo vuole lui e neppure io. Gli anni passano e non mi interessa“.