Manuel Poggiali “Dopo Bastianini, porteremo al top Alex Marquez e Diggia”

Manuel Poggiali non è arrivato in MotoGP da pilota ma lo ha fatto da coach con il Team Gresini. L’ex campione del mondo 125 e 250 ha recitato un ruolo fondamentale per la crescita e la valorizzazione di Enea Bastianini, ora pilota ufficiale Ducati.

“Sono soddisfatto della stagione sportiva 2022 – racconta Manuel Poggiali a Corsedimoto – E’ stato un anno molto positivo. Ho fatto il mio esordio in una categoria complicata come la MotoGP che è veramente il top. Grazie al lavoro di tutta la squadra è venuta fuori una stagione con tanti aspetti buoni, alcune cose da correggere ma fa parte del gioco e siamo qui per questo. E’ un punto di partenza che da le motivazioni giuste per proseguire un percorso, continuare a crescere, migliorare e conquistare grandi soddisfazioni”.

Come vedi il 2023 per il Team Gresini?

“Sia Alex Marquez che Fabio Di Giannontonio arrivano da una stagione non esaltante e sarà importante in primis creare un rapporto di fiducia totale con la squadra e lavorare sui punti migliorabili. Quelli di Fabio in parte li conosciamo già visto che ha corso con noi nel 2022 mentre con Alex si inizia un percorso nuovo”.

Rimarrai in contatto con Enea Bastianini?

“La stagione 2022 è stata esaltante per noi con Enea Bastianini e sono capitoli che rimangono scritti. Ora ce ne sono di nuovi ancora da scrivere. I nostri percorsi professionali si dividono un po’, prendiamo strade diverse ma l’affetto non mancherà mai perché stagioni come questa lasciano un segno particolare. Auguro ad Enea il meglio: se lo merita”.

Segui anche la MotoE con Gresini?

“In MotoE è stata una buona stagione con Matteo Ferrari che si è confermato ai vertici della categoria ed ora siamo pronti per il 2023”.