Vittoria di Fabio Quartararo, Johann Zarco e Aleix Espargarò sul podio. 4° Alex Rins (partito 23°), davanti a Miguel Oliveira, Marc Marquez, Alex Marquez. 8° Pecco Bagnaia che nel giro finale beffa Pol Espargarò, 10° Maverick Vinales.

-2 giri: Cade Fabio Di GIannantonio.

-4 giri: Pecco Bagnaia 9° prova a dare l’assalto a Pol Espargarò. Gara anonima di Marc Marquez in settima piazza.

-6 giri: La nuova top-10: Quartararo, Zarco, Aleix Espargarò, Rins, Oliveira, Alex e Marc Marquez, Pol Espargarò, Bagnaia, Vinales.

-7 giri: Jack Miller esagera, scivola sull’asfalto e mette fuori gioco anche Joan Mir: gran peccato per il maiorchino della Suzuki.

-8 giri: 14° Luca Marini seguito da Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso. Quartararo a +5,5 secondi. Cade Brad Binder.

-10 giri: Il vantaggio di Fabio Quartararo cresce a 4,5″. Mir, Zarco e Miller si giocheranno le due posizioni restanti del podio.

-12 giri: Quartararo, Mir, Zarco, Miller, A. Espargarò, Rins, Oliveira, Alex e Marc Marquez, con Pol Espargarò che chiude la top-10. Bagnaia 12° preceduto dalla KTM di Binder.

–14 giri: Caduta anche per Taka Nakagami. Quartararo ha un vantaggio di oltre 3″ su Joan Mir, Johann Zarco mantiene la terza posizione difendendosi dagli attacchi di Jack Miller. 12° Pecco Bagnaia.

–16 giri: Cade Bastianini alla curva 8!

–18 giri: Quartararo guadagna 1,7″ di gap sull’inseguitore della Suzuki, 3° Johann Zarco che precede il compagno di marca Jack Miller. I primi quattro sono raccolti in tre secondi.

-20 giri: Caduta per Jorge Martin. Quartararo, Mir, Zarco e Miller si giocano le posizioni da podio, ma la gara è ancora lunga.

-22 giri: Quartararo sfrutta il potenziale in frenata e supera Mir. 12° Bastianini preceduto da Jorge Martin, 21° Bagnaia.

–23 giri: La top-10: Mir, Quartararo, Zarco, Miller, Alex Marquez, Aleix Espargarò, Oliveira, Pol Espargarò, Rins e Marc Marquez.

-24 giri: 12° Bastianini che prova a superare Marquez ma non ci riesce. 17° Andrea Dovizioso, 19° Franco Morbidelli, 21° Pecco Bagnaia.

-25 giri: Partenza a missile di Joan Mir seguito da Fabio Quartararo e Jack Miller. 4° Alex Marquez davanti a Johann Zarco, Miguel Oliveira, 11° Marc Marquez. 15° e 16° posto per Bezzecchi e Marini.

Il pre-gara di Portimao

13:58 – Parte il giro di riscaldamento del GP di Portimao. Saranno 25 i giri da percorrere prima della bandiera a scacchi.

13:56 – Johann Zarco va alla ricerca della sua prima vittoria in MotoGP: “Non mi aspettavo di poter fare il miglior tempo con le slick in queste condizioni difficili“.

13:52 – Gomma media slick al posteriore per tutti, ad eccezione delle Honda che montano la hard.

13:50 – Valentino Rossi rilascia le sue prime dichiarazioni qui a Portimao. “E’ bello, una bella esperienza diversa. Non sapevo cosa avrei provato, è bello vederli in pista, ho cercato di aiutare Luca e Bez. Ho mangiato, quando non corri è tutto più normale. Abbiamo fatto le nostre scommesse, io ho puntato su Mir. Il warm-up è stato difficile, ma partire davanti è necessario, spero che entrambi finiscano tra i primi dieci“.

13:45 – Pol Espargarò 10° in griglia. Durante le qualifiche ha rimediato una caduta che gli ha negato il time attack finale. La bandiera gialla ha penalizzato anche il compagno di box Marc Marquez che si è visto annullare il suo best lap. “Qui siamo forti in frenata e se sorpassiamo velocemente posso fare una bella gara. Ma i primi giri e la prima curva saranno molto importanti per divertirsi“.

13:40 – In griglia c’è anche Valentino Rossi in veste di Team Owner. La sua presenza sembra aver portato bene ai suoi due piloti: Bezzecchi scatta dalla seconda fila, Marini dalla terza.

13:38 – Joan Mir partirà finalmente dalla prima fila con la sua Suzuki. “Abbiamo costruito una buona fiducia sin dal Qatar, piano piano sto migliorando e sto ritrovando il feeling che volevo”. Alex Rins partirà dalla 23esima posizione.

13:35 – Nel paddock si rincorrono voci di mercato: Jack Miller potrebbe optare per un ritorno in Honda. Leggi qui il nostro articolo.

13:30 – Rischio pioggia per la gara di MotoGP. Potremmo assistere ad una gara flag to flag.

Il riassunto delle qualifiche MotoGP

Il campionato MotoGP 2022 corre la quinta tappa stagionale sul circuito di Portimao, dopo un week-end inzuppato d’acqua, almeno fino alle prove libere. Nelle qualifiche i piloti della classe regina hanno dovuto fare i conti con una pista che si asciugava progressivamente, alternandosi tra gomme rain e slick e registrando pesanti cadute, fortunatamente senza conseguenze. Nel warm-up di domenica mattina hanno girato per la prima volta sull’asciutto e studiato un setting per la gara che riserverà sicuramente delle belle sorprese.

A partire dalla prima ci sono la Ducati di Johann Zarco, la Suzuki di Joan Mir e l’Aprilia di Aleix Espargarò. Il maiorchino della Casa di Hamamatsu va alla ricerca della sua prima vittoria stagionale in sella alla GSX-RR: l’unico successo conquistato in MotoGP risale al novembre 2020 nel GP d’Europa a Valencia. In seconda fila Jack Miller, il campione francese Fabio Quartararom (il più veloce nel warm-up) e il rookie Marco Bezzecchi, autore di un week-end aggressivo fino a questo momento. Dalla terza fila scatteranno i fratelli Alex e Marc Marquez divisi da Luca Marini in ottava piazza. 11° il padrone di casa Miguel Oliveira che proverà a regalare un’altra bella emozione ai suoi tifosi sugli spalti dell’Algarve.

Italiani in difficoltà a Portimao

Non è andata affatto bene a Pecco Bagnaia, autore di una brutta caduta nella Q1 che lo costringe a partire dall’ultima posizione. Al mattino ha compiuto alcuni giri e dovrebbe essere regolarmente in pista nonostante la botta subita alla scapola: “Mi sento abbastanza bene, mi fa male nelle curve a destra, ma riusciamo a correre. Nel warm-up ho fatto diversi giri, il dolore era fattibile“, ha commentato il vicecampione MotoGP che si vede preclusa la via verso il primo podio del 2022. Partenza nelle retrovie anche per il trio italiano formato da Andrea Dovizioso (16°), Enea Bastianini (18°) e Franco Morbidelli (19°).

Foto di Valter Magatti