15:50 – Jack Miller davanti e beffa il compagno di marca Johann Zarco.

15:47 – Johann Zarco 1’43″1 e va a prendersi la pole position provvisoria. Seguono Alex Marquez e Fabio Quartararo, 5° Marc Marquez.

15:45 – Davanti ci sono Alex e Marc Marquez, seguono Bezzecchi e Marini. 5° Fabio Quartararo a oltre 1″ dalla vetta. I piloti si apprestano a rientrare ai box prima del time attack finale.

15:43 – Joan Mir inizia ad abbassare il cronometro e firma 1’45″4 davanti a Jack Miller a 135 millesimi.

15:40 – Alex Marquez piazza un buon 1’46″5 piazzandosi al comando davanti al compagno di marca Pol Espargarò a otto decimi.

15:38 – Parte la Q2 della classe regina a Portimao. La pista si è asciugata quasi del tutto.

La cronaca della Q1

15:30 – Passano al Q2 Alex Marquez e Luca Marini. Partirà 13° Jorge Martin che condividerà la quinta fila con Maverick Vinales e Fabio Di Giannantonio. Dovizioso, Nakagami e Bastianini scatteranno dalla sesta fila. 19° Franco Morbidelli che non riesce ad ingranare la marcia con questa Yamaha M1 factory. Ultima fila per Pecco Bagnaia che ha pagato a caro prezzo l’azzardo delle slick, ma fortunatamente nulla di rotto per il pilota del team Ducati.

15:27 – Jorge Martin 1° in 1’48″8 davanti ad Alex Marquez e Luca Marini. Cade anche Enea Bastianini che aveva azzardato le gomme slick.

15:25 – 1’49″6 e Andrea Dovizioso si piazza davanti a tutti con le gomme rain. Caduta per Raul Fernandez.

15:23 – Marini, Rins, Marini e Di Giannantonio tentato il tutto per tutto con le slick. Le due Honda di Alex Marquez e Nakagami restano al comando a tre minuti dalla fine della Q1.

15:20 – Alex Marquez primo in 1’50″435, seguito da Nakagami, Bastianini e Dovizioso. Bagnaia assistito da un medico, ha rimediato una botta alla clavicola e ancora non rientra ai box.

15:18 – Bastianini e Dovizioso sono provvisoriamente al comando. Brutta caduta di Bagnaia che ha tentato le slick e compromette le sue qualifiche.

15:15 – Pecco Bagnaia fermo ai box per attendere che la pista si asciughi ed entrare in azione con le gomme da asciutto. Ducati prova a giocare di azzardo!

15:12 – Prende il via la prima sessione di Qualifiche MotoGP. Qualche pilota azzarda le slick, caduta di Remy Gardner.

Le FP4 di Portimao

15:07 – 15°C le temperature dell’atmosfera, 19°C quelle dell’asfalto. La Q1 inizierà ancora con gomme rain perché ci sono ampie macchie di umido sull’asfalto dell’Algarve.

15:05 – La quarta sessione di libere MotoGP si chiude con Oliveira davanti in 1’50″7 che anticipa di 8 decimi Jack Miller e Marco Bezzecchi. 4° Franco Morbidelli seguito da Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia e Joan Mir. Chiudono la top-10 Pol Espargarò, Maverick Vinales e Johann Zarco.

15:02 – Resta in ombra Enea Bastianini che sul tracciato di Portimao non ha molti punti dover poter sfruttare il suo punto forte della frenata. Nelle FP4 è 18° con oltre 2 secondi di ritardo.

15:00 – Jack Miller s riprende il comando delle prove libere 4 in 1’51″554 davanti a Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Jaon Mir e Barco Bezzecchi raccolti in meno di 4 decimi.

14:58 – Andrea Dovizioso ha risposto duramente alle voci di mercato che lo vorrebbero fuori dal team Yamaha RNF già nel corso di questa stagione MotoGP. La sua risposta è stata lapidaria: “Non me ne frega un c…“.

14:55 – Jack Miller continua a guidare le FP4, ma si avvicinano Joan Mir e Maverick Vinales rispettivamente a 17 e 136 millesimi.

14:52 – Nel box del team Mooney VR46 c’è Valentino Rossi: leggi il nostro articolo.

14:50 – Nel retrobox si conducono le danze per le trattative sui contratti dei piloti. Livio Suppo, team manager Suzuki, conferma che presto siederà al tavolo con Rins e Mir. Il maiorchino campione del mondo 2020 preferisce sorvolare sulla questione: “In questo momento non voglio parlarne. La mia situazione non è cambiata di molto negli ultimi due mesi. Spero di potervi dare presto delle notizie“.

14:45 – Jack Miller al comando nell’ultima sessione di prove libere MotoGP in 1’51″8. Seguono Zarco (+4,90″), Oliveira (+6,05″), Nakagami (+7,37″), Vinales (+1,08) e Quartararo (+1.10″).

14:40 – Nelle FP2 della MotoGP si continua a girare con le gomme rain, ma la pioggia ha dato tregua e non è da escludere che nella Q2 si possano montare le slick. Per la gara di domani si prospetta asciutto e la soluzione migliore sembrerebbe la doppia media anche se finora i piloti non hanno mai avuto la possibilità di provare le slick.

Il riepilogo delle FP1-2-3 MotoGP

Le prove libere della classe MotoGP a Portimao sono state contrassegnate dalla pioggia, pochi i piloti che sono riusciti a compiere il time attack nella terza sessione del sabato. Accedono direttamente alla Q2 il padrone di casa Miguel Oliveira che firma il best lap della combinata in 1’50″552 davanti a Joan Mir e Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha, nonostante gli ultimi reclami sull’evoluzione della M1, si ritrova nelle zone di vertice e punterà ad una buona posizione in griglia di partenza. Nella top-10 anche Brad Binder e le Honda di Marc Marquez e Pol Espargarò, con il campione di Cervera che ha rimediato una caduta in curva 8 durante le FP3.

Nei primi dieci della combinata FP1-2-3 le Ducati di Marco Bezzecchi, Johann Zarco e Jack Miller, oltre all’Aprilia di Aleix Espargarò. La Q1 della MotoGP si preannuncia pazzesca con tanti nomi candidabili per le due poltrone che avranno accesso alla successiva e decisiva manche delle qualifiche: Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martin, Franco Morbidelli e Maverick Vinales. Ancora qualche difficoltà per il team LCR Honda che schiera Taka Nakagami e Alex Marquez, in difficoltà nei cambi di direzione e con la trazione, nonostante abbiano lo stesso materiale del team factory.

Nel paddock della MotoGP a Portimao è ritornato in gran silenzio Valentino Rossi, team owner della VR46. Suo fratello Luca Marini dovrà passare per la Q1 dopo il 16° posto nelle combinata delle prove libere, mentre è andata meglio al debuttante Bezzecchi che, nonostante un paio di cadute, ha dimostrato aggressività e coraggio in sella alla sua Ducati GP21. Le qualifiche del GP del Portogallo prenderanno il via alle 15:10.

Foto di Valter Magatti