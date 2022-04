MotoGP, Valentino Rossi nel box VR46: Pablo Nieto svela i retroscena

Valentino Rossi è arrivato venerdì sera nel paddock della MotoGP a Portimao per assistere dal vivo al GP del Portogallo. Per la prima volta dopo l’addio al Motomondiale il campione di Tavullia ritorna ai box e non lo fa da visitatore, ma in qualità di boss del suo team Mooney VR46 in cui sono attivi Marco Bezzecchi e il fratello Luca Marini, nella classe regina, Celestino Vietti e Niccolò Antonelli, in Moto2. Oltre a vantare una speciale collaborazione con Yamaha VR46 Master Camp (González e Kubo).

Il Dottore ritorna nel paddock MotoGP

Il Dottore ha assistito dal box VR46 alla terza sessione di prove libere MotoGP, conclusasi con l’accesso diretto alla Q2 di Bezzecchi, mentre suo fratello Luca dovrà passare per la Q1. Ha dialogato con Gigi Dall’Igna sulle caratteristiche delle Ducati Desmosedici GP. “Che tu lo voglia o no è incredibile avere Valentino Rossi come capo e che venga ai box, si seida accanto ai piloti e dia consigli“, ha commentato Pablo Nieto ad ‘AS’. “È qualcosa che per fortuna abbiamo solo noi. Non c’è maggiore pressione, ma più gioia ai box. È molto importante avere una figura come Valentino“.

La pioggia sorprende Valentino Rossi

L’arrivo del Dottore doveva essere una sorpresa per il suo team, ma la notizia è trapelata sin da giovedì pomeriggio. Ha approfittato del primo round in Europa per prendere un aereo da Milano e volare in Portogallo, per la sua prima comparsa da team owner. E la pioggia dell’Algarve sembra aver sorpreso anche una leggenda del suo calibro che ha partecipato a ben 26 edizioni del Motomondiale. “Ieri stavamo cenando all’hospitality e quando stavamo andando verso le macchine ha detto che in 25 anni non si era mai bagnato così tanto su un circuito. Adesso non ha il camper qui, perché lo usa per le sue gare automobilistiche, e dorme in un albergo, quindi si è inzuppato“.

Prossima uscita al Mugello

Strano vedere Valentino Rossi fermo ai box, non indossare tuta e casco e non scendere in pista. “Avrà certamente un po’ di nostalgia, ma durante le FP3, in cui pioveva a dirotto, ha detto che con questa pioggia non gli manca correre“, ha scherzato il team manager Pablo Nieto. Il team VR46 spera di poter ripagare la sua presenza con un buon risultato in gara: “L’ideale sarebbe regalargli un bel risultato. Stiamo usando lo stesso sistema di quando ci alleniamo in Academy. Parlano tra loro, si danno consigli, sarebbe bello poterlo avere sempre qui, ma non potrà succedere perché ha degli impegni con il suo programma di gare (nel GT WCE, ndr)”. Di certo non sarà a Jerez la prossima settimana, ma al Mugello il 43enne sarà nuovamente al fianco dei suoi amici.