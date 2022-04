MotoGP, Valentino Rossi ritorna nel paddock: a Portimao sarà ai box

Finalmente il giorno del ritorno nel paddock MotoGP è arrivato per Valentino Rossi. A distanza di cinque mesi dall’ultima gara disputata a Valencia, in sella alla Yamaha M1 del team Petronas SRT, il Dottore sarà nel box Mooney VR46 per visionare il lavoro dei suoi due team impegnati in classe regina e Moto2. In particolare il lavoro di suo fratello Luca Marini alle prese con qualche problema di troppo sulla nuova Ducati GP22. In ogni caso sarà un grande evento per i media che non cedono l’ora di ritornare a intervistare il nove volte campione del mondo.

Valentino Rossi nel paddock MotoGP

Nonostante abbia deciso di non ritornare in sella ad una MotoGP, neppure nei panni del collaudatore, Valentino Rossi non ha mai smesso di allenarsi con le due ruote, sia in pista, come recentemente avvenuto a Misano e a Modena, che sullo sterrato. Segue da vicino la formazione degli allievi della VR46 Academy, anche dopo essere diventato papà della piccola Giulietta e dopo la nuova avventura intrapresa nel Fanatec GT WCE con un’Audi R8 GT3. Ora che il Motomondiale inizia il suo viaggio europeo e approfittando del fatto che Portimao è a meno di tre ore di aereo dall’Italia, Valentino Rossi sarà presenta al Gran Premio del Portogallo per supervisionare il lavoro di tutti i piloti dell’Academy.

I problemi di Luca Marini

Il Dottore può ritenersi soddisfatto dei risultati ottenuti dal team VR46 in Moto2, con Celestino Vietti in testa alla classifica. In MotoGP, invece, Luca Marini registra problemi ed è distante dalle prestazioni degli altri piloti del marchio Ducati. “Quando confrontiamo i dati nel box noto che perdo sul rettilineo ma non sappiamo perché. Abbiamo provato diverse impostazioni elettroniche, coppia, più potenza, meno potenza, più trazione, meno trazione, più anti-impennata, meno anti-impennata. Abbiamo provato di tutto”, ha spiegato il fratello di Valentino Rossi. “Non so se dipenda dal fatto che peso 4 o 5 kg in più“.