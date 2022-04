Yamaha al comando nel primo turno della domenica. Fabio Quartararo piazza la zampata nel warm up a Portimao: il campione MotoGP inizia così, determinato a dire la sua in questo Gran Premio. Ad appena 58 millesimi troviamo il primo pilota Ducati Team, ovvero Jack Miller, al centro di alcune voci di mercato in ottica 2023. Ma sembra che i vertici in rosso non abbiano nessuna intenzione di perderlo, come sottolineato da Tardozzi a motogp.com durante il turno. Terza piazza per Marc Márquez, un altro dei tanti ragazzi da tenere d’occhio per quella che si preannuncia una corsa imprevedibile, l’ennesima in questo inizio di stagione. Il resoconto del warm up.

Warm Up

La prima notizia è che Raúl Fernández, protagonista di uno dei paurosi incidenti della Q1, ha riportato una lesione ad una mano ed è unfit per il Gran Premio del Portogallo. Weekend nero per la famiglia, con il fratellino Adrián, fermo per infortunio dopo le FP1 Moto3… Pecco Bagnaia invece, pur dolorante alla spalla destra, è regolarmente in azione fin da questo turno. Idem Enea Bastianini, con la mano destra tutt’altro che a posto ma senza fratture dopo il botto in Q1. Guardando alla pista, oggi non piove a Portimao ma fa comunque piuttosto freddo, condizione che impone un’attenta scelta di gomme per la gara. Da segnalare Pol Espargaró ed il duo LCR inizialmente con la hard posteriore, il duo Aprilia poi testa la soft posteriore, mentre Marc Márquez e Savadori stanno provando la media anteriore (tutti gli altri hanno la soft). Dopo le sue migliori qualifiche, la domenica di Marco Bezzecchi inizia con un incidente, mentre Fabio Quartararo manda un segnale. Vuole esserci pure lui a Portimao e lo dice piazzando il miglior tempo nel warm up. Ma ci sono anche Jack Miller su Ducati e Marc Márquez su Honda, più tantissimi altri… Sarà una domenica movimentata.

La classifica MotoGP

Foto: Valter Magatti