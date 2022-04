MotoGP, Pecco Bagnaia c’è: arriva l’OK per la gara a Portimao

Pecco Bagnaia sarà al via nel GP di Portimao. Di questa mattina la conferma ufficiale che il pilota Ducati Team ha ricevuto l’idoneità dopo l’ultimo controllo medico. Il piemontese avverte ancora dolore alla spalla destra, comprensibile dopo il violento highside di ieri, ma è pronto alla sfida. Sarà in azione a partire dal warm up, per poi disputare regolarmente la gara. Lo attende una bella impresa, visto che scatterà dall’ultima casella in griglia…

Rischio scongiurato

Un incidente da brividi nel corso delle prime qualifiche. Nella terza sessione di libere infatti Pecco Bagnaia non era riuscito a qualificarsi direttamente alla Q2, assieme a molti altri nomi era chiamato quindi alla rimonta. Ma i suoi sforzi sono andati in fumo quando è incappato in una brutta caduta alla curva 3. Uno dei tanti piloti ad aver optato per le gomme slick in quel momento, una scelta però rivelatasi prematura per lui come per tanti altri. Un pauroso botto che ha fatto tremare Ducati, che temeva di dover fare i conti anche con un infortunio per il suo pilota italiano. Rischio scongiurato dopo i controlli in ospedale.

Idoneo per il GP

“Pecco Bagnaia è stato dichiarato fit to race! Il pilota ha trascorso una buona nottata e, anche se avverte ancora un po’ di dolore, è pronto per correre assieme agli altri piloti sia nel warm up che in gara.” Così Ducati Team ha annunciato il programma di giornata del piemontese. Come accennato, sarà davvero una domenica impegnativa visto che, prima dell’incidente, Pecco Bagnaia non aveva ancora stampato un qualche riferimento cronometrico. Questo vuol dire che è 25° ed ultimo in griglia, non la situazione migliore per un pilota con una spalla dolorante. Oltre al fatto che servirebbe un acuto, un forte segnale per Ducati, che ancora non c’è stato in questo inizio di campionato.

Foto: Valter Magatti