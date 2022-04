Moto2: Canet, Beaubier e Dixon, prima fila tra riscatti e conferme

Il sabato a Portimao è stato particolarmente intenso per tutte le categorie. Anche in Moto2 abbiamo assistito ad una bella battaglia in Q2, con infine Aron Canet capace di prendersi la prima casella in griglia. La sua seconda pole position di categoria, con al seguito il poleman della tappa di Austin, Cameron Beaubier. Due ragazzi a caccia del riscatto dopo lo zero in Texas, discorso diverso invece per Jake Dixon. Galvanizzato dal primo podio, eccolo di nuovo in prima fila, determinato a replicare immediatamente quel bel risultato delle Americhe. Un terzetto inedito davanti a tutti per la prima gara europea della stagione. Tutti gli orari del Gran Premio.

Foto: Valter Magatti

Prima vittoria cercasi

Per Aron Canet è la seconda pole position in Moto2. La prima era arrivata nel GP di Stiria nel 2020, ma non aveva portato troppa fortuna vista poi la caduta in gara. Ma il pilota Pons Racing arriva a Portimao con tanta voglia di riscattarsi dopo quanto successo ad Austin, ovvero l’inatteso incidente poco dopo aver preso il comando della corsa. Al momento lo spagnolo vanta sette piazzamenti sul podio nella categoria, la maggior parte in sella alla Speed Up/Boscoscuro del Aspar Team. A cui aggiungere i due ottenuti nelle prime due gare disputate in questa stagione 2022, stavolta al ‘debutto’ sulla KALEX del team di Sito Pons. Ora però l’ex vice-campione Moto3 vuole di più: scontato quindi dire che sulle montagne russe portoghesi ripartirà la caccia a quella prima vittoria di categoria che al momento continua a sfuggirgli.

Foto: Valter Magatti

“Pericolo” a stelle e strisce

Anche Cameron Beaubier è nella lista dei ragazzi che cercano il riscatto. In Texas è passato dalla gioia della storica pole position all’incidente nel giro finale, una conclusione amara per quello che era il suo Gran Premio di casa. Ma ora siamo in Portogallo ed il pilota statunitense ci sta riprovando, a cominciare da una nuova prima fila in qualifica, la seconda consecutiva dopo Austin nonché la seconda della sua carriera Moto2. Sembra che il 29enne alfiere American Racing Team stia facendo proprio sul serio in questo inizio di quella che è appena la sua seconda annata in classe intermedia. Il “vecchietto”, come si è definito due settimane fa dopo la pole position americana, è pronto quindi a sfidare di nuovo i “ragazzini” del Motomondiale. In palio ci sarebbero il primo podio e la consapevolezza di aver imboccato la strada giusta per arrivare a giocarsela nella categoria.

Foto: Valter Magatti

Altro podio in vista?

La prima fila si chiude con un pilota che sta ancora festeggiando la prima top 3 mondiale. In Texas Jake Dixon ha ottenuto un primo podio Moto2 ricchissimo di significati. Su tutto il fatto che un grave infortunio ad un polso a fine 2020 gli stava quasi costando la carriera… Ma tutto si è risolto per il meglio e l’ex BSB si è ripresentato regolarmente l’anno dopo, senza risultati di rilievo se non l’emozionante debutto in MotoGP da sostituto per l’infortunato Morbidelli. Recentemente poi si sono susseguite alcune voci sulla sua pronta promozione in classe regina, smentite sia da RNF Yamaha che dal diretto interessato. La priorità è riuscire ad emergere nella categoria intermedia del Motomondiale e bisogna dire che il britannico sta facendo dei bei passi avanti. La fiducia di Aspar Team lo sta aiutando a rilanciarsi: dopo il podio ad Austin ecco la bella prima fila a Portimao. Ora però bisogna completare l’opera in gara, per un’ulteriore conferma ed un’altra iniezione di fiducia utile per la stagione 2022.

Foto di copertina: motogp.com