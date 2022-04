Superbike Assen, Alvaro Bautista suona la carica Ducati nel warm up

Alvaro Bautista è stato il più veloce nei quindici minuti del warm up della Superbike ad Assen. Lo spagnolo ha girato in 1’34″120, con una mini simulazione di gara (8 giri) condotta a passo supersonico. Nella Superpole Race (il via alle 11) la Ducati può prendersi rivincita nei confronti di Jonathan Rea (Kawasaki) autore del secondo crono. Terzo tempo per Toprak Razgatlioglu (Yamaha): gira e rigira sono sempre i magnifici tre a dettare il ritmo Superbike. Il warm up si è svolto con appena 13 °C sulla pista: condizioni differenti rispetto a quelle attese per le due gare: il meteo è stabile, si prevede una giornata serena.

Jonathan Rea caccia ai record

Trionfando in gara 1 Jonathan Rea ha firmato la 300° vittoria britannica in Superbike. Oggi punta alla 100° vittoria con Kawasaki, marca per la quale corre dal 2015. In tutto il nordirlandese ha vinto 114 volte, qui ad Assen vanta 16 successi e 22 podi complessivamente. Quello di sabato è stato il 16° podio consecutivo su questo tracciato. Se oggi andasse a podio in entrambe le corse, eguaglierebbe il primato di 24 podi che vanta al Motorland Aragon.

Il programma di oggi

Due sfide in programma, attesissime: alle 11 si corre la Superpole Race, sulla distanza di 10 giri. Assegna 12 punti al primo (9 al secondo e così via) e definisce le prime tre file dello schieramento di gara 2, che oggi parte alle 15:15 (21 giri), qui tutti gli orari e i collegamenti TV. Non partirà Eugene Laverty (BMW) infortunatosi al braccio destro venerdi. Nel Mondiale: Jonathan Rea punti 77, Alvaro Bautista 75, Toprak Razgtalioglu 53.