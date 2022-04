Moto3 Portimao, Prove 2: la pioggia premia Mario Suryo Aji

La situazione meteo non è migliorata rispetto alle prime prove libere. Ma queste condizioni permettono agli esordienti in Moto3 di emergere, due in particolare. Su tutti svetta Mario Suryo Aji, che con il suo miglior crono di questo turno è anche il più veloce del venerdì piovoso a Portimao. Il giovane indonesiano di Honda Team Asia precede il brasiliano Diogo Moreira, attualmente in testa alla classifica dei rookie e staccato di appena 53 millesimi. Nota tricolore in terza piazza con Riccardo Rossi, l’unico italiano tra i primi 10 in classifica combinata, con il solo Andrea Migno che attualmente lo accompagnerebbe in Q2. Ecco com’è andato il secondo turno del venerdì in Portogallo.

Prove Libere 2

Brutte notizie in casa Tech3, che ha già perso un suo pilota. Adrián Fernández, caduto proprio all’inizio delle FP1, ha riportato la frattura al quarto ed al quinto dito della mano sinistra. La squadra di Hervé Poncharal quindi potrà contare sul solo Deniz Öncü per il resto del weekend portoghese, da valutare poi per Jerez la settimana prossima. Le FP2 intanto non iniziano benissimo per Lorenzo Fellon, subito protagonista del suo secondo incidente del GP. Poco dopo ecco una caduta anche per Taiyo Furusato, l’unico che non ha potuto disputare i test invernali a Portimao per infortunio e l’unico dell’intera griglia Moto3 a non conoscere per nulla questo tracciato.

Segue un incidente provocato da un contatto tra Xavi Artigas ed Elia Bartolini, scivolano anche Daniel Holgado, leader delle FP1, e la wild card David Alonso. Al comando invece si fanno vedere due esordienti della categoria: a metà turno Mario Suryo Aji e Diogo Moreira si portano in testa alla classifica di un turno in condizioni ancora complesse. Tanto da assistere al terzo incidente in due turni per Fellon, quest’ultimo nei minuti finali delle FP2, seguito qualche minuto dopo da una prima scivolata anche per Deniz Öncü. A meno otto minuti ecco la bandiera rossa per il fortissimo vento che porta in pista un pannello Honda, subito rimosso dai commissari. Si riparte poco dopo, completando una giornata molto difficile con il terzo incidente anche per Bartolini ed i citati esordienti in vetta alla classifica dei tempi.

La classifica FP2

La classifica Moto3 combinata