MotoGP, Honda studia il colpaccio: Jack Miller tende la mano

Jack Miller continua a gravitare con i migliori della classe MotoGP, si riscopre pilota di punta del team factory in questa stagione 2022, ma il suo destino è ormai segnato. Come dichiarato in una precedente intervista la sua sella è un “caso politico” e dovrà quindi fare posto a Jorge Martin o Enea Bastianini, con il madrileno che sembra favorito nonostante le due vittorie del romagnolo nelle prime quattro gare. ‘JackAss’ si è detto disponibile a retrocedere nel team satellite Pramac di Paolo Campinoti, ma nelle ultime ore si apre un’altra ipotesi.

Mercato MotoGP in fermento

Miller avrebbe dialogato a lungo con Lucio Cecchinello e potrebbe profilarsi un ritorno in sella alla Honda, il costruttore che lo ha lanciato in MotoGP nel 2015 prelevandolo direttamente dalla Moto3 fra non poche critiche. LCR Honda è profondamente delusa dalle prestazioni di Taka Nakagami e Alex Marquez e starebbe pensando ad un cambio completo della line-up per la stagione 2023. Il primo nome sul taccuino del manager italiano è quello di Ai Ogura, che tanto piace anche a HRC, l’altro è Jack Miller.

Per adesso Lucio Cecchinello finge di non saperne nulla di queste voci di mercato piloti. Non potrebbe essere diversamente, dal momento che dovrà affrontare ancora 16 GP con il duo Marquez-Nakagami. “Non so proprio niente“, ha detto Lucio a Speedweek.com. Il sorriso la dice lunga, poi il discorso si fa serio. “Ci stiamo concentrando sul Mondiale MotoGP 2022. Il nostro piano è di correre quattro anni con Alex Márquez, due più due anni. Ma la decisione di prolungare il contratto dipende sicuramente dalla sua prestazione. Non nego che siamo al di sotto delle nostre aspettative. Non dirò che è solo colpa di Alex perché la moto dell’anno scorso non era molto competitiva. Inoltre, Alex è passato a LCR dal team Repsol, ha ottenuto un nuovo capotecnico e un nuovo equipaggio tecnico. Non siamo riusciti a tirarne fuori il massimo“.

Cecchinello deluso da Nakagami e Marquez

Nelle prime quattro gare ha ottenuto due ritiri, un 13° e 15° posto, il feeling con la nuova Honda RC2123V sembra difficile da stabilire. “Ammetto che ci aspettavamo risultati migliori da inizio stagione. Ma la verità è che finora non siamo stati in grado di sfruttare davvero il potenziale della nuova moto. Abbiamo ancora alcune cose da esplorare, inclusa la geometria del telaio. Ora abbiamo un’ottima aderenza al posteriore, abbiamo un’ottima guida e un’ottima accelerazione, ma sfortunatamente i piloti lamentano una mancanza di feeling all’anteriore. Quindi dobbiamo scoprire qual è la geometria migliore per Alex e Taka… Alex è un due volte campione del mondo e un ottimo pilota. Ma per alcune ragioni, continuiamo ad avere difficoltà a finire costantemente tra i primi dieci. Analizzeremo le ragioni – ha concluso Cecchinello – e poi prenderemo una decisione insieme alla Honda“.

Miller non ha firmato

Dopo le qualifiche MotoGP di Portimao Jack Miller non si è scoperto sull’argomento, lasciando aperta la porta ad ogni ipotesi. “Per ora nessuna novità. Sono sicuro che ci sarà un incontro questo fine settimana. Stiamo parlando con Ducati e continuiamo a parlare anche con altri per cercare di capire qual è il passo migliore per me e il mio futuro. Per adesso posso assicurarvi che in questo momento non ho ancora firmato alcun contratto“.