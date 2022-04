Una nuova gara Moto3 molto combattuta e stravolgimenti in classifica generale. Sergio García è il nuovo nome a Portimao, arriva un bel successo alla fine di una battaglia a cinque durata fino alla bandiera a scacchi. Un risultato che vale anche la prima piazza in classifica iridata per due punti. Sul podio con lui ci sono Jaume Masiá, fresco vincitore di Austin, ed Ayumu Sasaki, che invece ammette di aver sperato nella vittoria… Non è una buona giornata per i ragazzi italiani, in primis per l’ex leader Moto3 Dennis Foggia, nono in rimonta al traguardo ed apparso chiaramente deluso alla fine della corsa. La cronaca del Gran Premio del Portogallo.

La gara

Super scatto del poleman Öncü, stesso discorso anche per García da 6° a 2° in appena due curve. Sia Aji che Fellon invece iniziano a perdere posizioni, non va benissimo nemmeno per Rossi, subito ai margini della top ten. Non arrivano poi buone notizie da Migno e da Foggia, rispettivamente 14° e 17° dopo neanche un giro, preludio ad una gara complicata per gli italiani di riferimento nei primi GP… E non andrà molto meglio in seguito, mentre in vetta la battaglia si fa subito serrata, finché non si forma un quintetto in fuga. Della prima fila c’è solamente il poleman, qualche difficoltà in più invece sia per Fellon che per Aji, finiti ai margini della zona punti. Per l’ordine d’arrivo bisogna attendere la bandiera a scacchi, come sempre in Moto3: Sergio García coglie lo spunto vincente, è suo il trionfo a Portimao! Con annessa leadership iridata, mentre Jaume Masiá ed Ayumu Sasaki completano il podio. A livello di incidenti e sanzioni: nel primo caso segnaliamo Ortolá e Holgado (ripartito e poi ritirato), mentre Whatley, Salvador e Fellon ricevono una Long Lap Penalty a testa per limiti di pista.

La classifica di gara

La classifica iridata

Foto: motogp.com